Birbirinden güçlü onlarca kılıç şövalyesini yöneterek ilginç yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz MY Little Fantasy, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve etkileyici grafik tasarımı ile oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi ve silahınızı seçerek karşınıza çıkan tüm yaratıkları öldürmek ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek çeşitli görevleri yerine getirmeli ve karşınıza bir anda çıkan korkunç yaratıkları öldürerek bölgeyi temizlemelisiniz. Mücadeleleri kazanarak altın kazanabilir ve karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca yeni zırhlar ve savaş aletlerinin kilidini açarak daha güçlü bir şövalyeye sahip olabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güçlü onlarca şövalye bulunmaktadır. Ayrıca kılıç, dikenli tokmak, balyoz, ok, balta ve daha birçok farklı silah yer almaktadır. İstediğiniz karakteri ve silahı seçerek oyuna başlamalı ve ilginç yaratıkları öldürerek görevleri tamamlamalısınız.

Rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren MY Little Fantasy, binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.