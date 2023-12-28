2024’ün En Çok Beklenen Oyunları
Önümüzdeki yıl içerisinde pek çok oyun piyasaya sürülecek. Peki, 2024'ün en çok beklenen oyunları hangileri? Bu rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Her yıl çok sayıda oyun satışa sunuluyor. Bu oyunların bir kısmı büyük beğeni toplarken bir kısmı ise beklentilerin altında kalarak tepkilerin odağı hâline geliyor. Peki, 2024'ün en çok beklenen oyunları hangileri?
Bu rehberde 2024 yılında en fazla beklenen oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yeni Tekken oyunundan yeni Star Wars oyununa kadar pek çok yapım yer alıyor.
2024 Yılının En Çok Beklenen Oyunları Listesi
- Tekken 8
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Star Wars Outlaws
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
- Senua’s Saga: Hellblade II
GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?
GTA 6 sistem gereksinimleri, Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda kasma ve donma problemleriyle karşı karşıya kalınmadan oynanabilmesi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunların detaylarına ve çıkış tarihlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Tekken 8
Bandai Namco Studios Inc. tarafından geliştirilen Tekken 8, dövüş oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap ediyor. Jin Kazama, Kazuya Mishima, Alisa Bosconovich ve Zafina dahil olmak üzere pek çok karakterin yer alması beklenen oyun, Steam için 25 Ocak 2024, PS5 ve Xbox Series X/S için 26 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.
Tekken 8 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Tekken 8 sistem gereksinimleri, Bandai Namco'nun yeni dövüş oyununu satın almak isteyen oyuncular için oldukça önemlidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma problemleri yaşanır.
Suicide Squad: Kill the Justice League
Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'in üstlendiği Suicide Squad: Kill The Justice League'de Harley Quinn, Deadshot, King Shark ve Captain Boomerang karakterleri bulunuyor. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun 2 Şubat 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkacak.
Suicide Squad: Kill the Justice League Yine Ertelendi: Fakat Sadece Bir Mağazaya Özel!
Suicide Squad: Kill the Justice League gerek geliştirildiği süreç boyunca gerek çıkışına yaklaştığımız bu günlerde oldukça ilginç olaylara sahne oluyor.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Half Life benzeri oyunlar arasında yer alan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nükleer felaket sonrasını konu alıyor. GSC Game World tarafından geliştirilen açık dünya FPS oyununun 2024 yılının ilk çeyreğinde PC ve Xbox Series X / S platformları için satışa sunulması bekleniyor.
En İyi Ücretsiz FPS Oyunları Listesi
Ücretsiz FPS oyunları, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.
Star Wars Outlaws
Massive Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws, en iyi Star Wars oyunları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği TPS aksiyon macera oyunu 2024 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için satışa sunulacak.
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste
Steam Türk Lirasını kaldırıp dolar ile ödeme aldığından beri pek çok kişi ücretsiz oyunlara yönelmek istiyor. Hiçbir ücret ödemeden bizleri uzun saatler boyunca eğlendirebilecek olan bu oyunlara olan ilgi her zamankinden daha fazla gibi gözüküyor.
Final Fantasy VII Rebirth
JRPG oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Final Fantasy VII Rebirth'ın yayıncılığını Square Enix üstlendi. Final Fantasy VII remake projesinin ikinci oyunu olan Final Fantasy VII Rebirth 29 Şubat 2024 tarihinde PlayStation 5'e çıkacak.
Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları
Son dönemde zor oyunlar tekrardan popülarite kazandı gibi. Şüphesiz ki aşağıdaki listede yer alan bazı oyunlar zor oyunlar denilince akıllara gelen ilk isimler oluyorlar.
Metaphor: ReFantazio
Yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği Metaphor: ReFantazio, anime benzeri görselliği ile dikkat çekiyor. ATLUS tarafından geliştirilen oyun, JRPG türünü seven oyunculara hitap ediyor. Merak içerisinde beklenen oyun 2024 yılında konsollar ve PC platformları için satışa sunulacak.
En İyi Açık Dünya Oyunları - 2023
Açık dünya oyunları, oyuncuların bir harita üzerinde görev yapmanın yanı sıra istediği gibi gezebilmesine olanak tanır.
Senua’s Saga: Hellblade II
Aksiyon macera türündeki Senua’s Saga: Hellblade II'nin yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi. Birçok ödüle layık görülen Hellblade: Senua’s Sacrifice'in devamı olan oyun, Ninja Theory tarafından PC ve Xbox Series X/S platformları için geliştiriliyor. Oyunun 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Hellblade: Senua's Sacrifice İncelemesi
Hellblade Senua’s Sacrifice 2017 yılında Ninja Theory’nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği bir oyun olarak çıkışını yaptı.
Bu rehberde 2024 yılının en fazla beklenen oyunları listesi hazırladık. Peki, sizin beklediğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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