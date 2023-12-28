Her yıl çok sayıda oyun satışa sunuluyor. Bu oyunların bir kısmı büyük beğeni toplarken bir kısmı ise beklentilerin altında kalarak tepkilerin odağı hâline geliyor. Peki, 2024'ün en çok beklenen oyunları hangileri?

Bu rehberde 2024 yılında en fazla beklenen oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yeni Tekken oyunundan yeni Star Wars oyununa kadar pek çok yapım yer alıyor.

2024 Yılının En Çok Beklenen Oyunları Listesi

Tekken 8

Suicide Squad: Kill the Justice League

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Star Wars Outlaws

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunların detaylarına ve çıkış tarihlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Tekken 8

Bandai Namco Studios Inc. tarafından geliştirilen Tekken 8, dövüş oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap ediyor. Jin Kazama, Kazuya Mishima, Alisa Bosconovich ve Zafina dahil olmak üzere pek çok karakterin yer alması beklenen oyun, Steam için 25 Ocak 2024, PS5 ve Xbox Series X/S için 26 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'in üstlendiği Suicide Squad: Kill The Justice League'de Harley Quinn, Deadshot, King Shark ve Captain Boomerang karakterleri bulunuyor. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun 2 Şubat 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Half Life benzeri oyunlar arasında yer alan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nükleer felaket sonrasını konu alıyor. GSC Game World tarafından geliştirilen açık dünya FPS oyununun 2024 yılının ilk çeyreğinde PC ve Xbox Series X / S platformları için satışa sunulması bekleniyor.

Star Wars Outlaws

Massive Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws, en iyi Star Wars oyunları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği TPS aksiyon macera oyunu 2024 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için satışa sunulacak.

Final Fantasy VII Rebirth

JRPG oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Final Fantasy VII Rebirth'ın yayıncılığını Square Enix üstlendi. Final Fantasy VII remake projesinin ikinci oyunu olan Final Fantasy VII Rebirth 29 Şubat 2024 tarihinde PlayStation 5'e çıkacak.

Metaphor: ReFantazio

Yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği Metaphor: ReFantazio, anime benzeri görselliği ile dikkat çekiyor. ATLUS tarafından geliştirilen oyun, JRPG türünü seven oyunculara hitap ediyor. Merak içerisinde beklenen oyun 2024 yılında konsollar ve PC platformları için satışa sunulacak.

Senua’s Saga: Hellblade II

Aksiyon macera türündeki Senua’s Saga: Hellblade II'nin yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi. Birçok ödüle layık görülen Hellblade: Senua’s Sacrifice'in devamı olan oyun, Ninja Theory tarafından PC ve Xbox Series X/S platformları için geliştiriliyor. Oyunun 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu rehberde 2024 yılının en fazla beklenen oyunları listesi hazırladık. Peki, sizin beklediğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.