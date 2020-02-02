Sevimli yaratığınızı besleyerek onunla çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz ve eğlenceli parkurlarda yarışarak altın toplayabileceğiniz My talking Booba, mobil platformda simülasyon ve rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan eşsiz bir yapımdır.

Kaliteli grafikleri ve stres giderici günlük görevleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sevimli yaratığınızın her türlü ihtiyacını gidererek onun tüm bakımlarını yapmak ve eğlenceli aktiviteler yaparak macera dolu anlar geçirmektir.

Karakterinizin karnını doyurarak açlık hissini yatıştırabilir ve onunla oyunlar oynayarak moral seviyesini yükseltebilirsiniz. Yüzlerce yeni kıyafet alarak dilediğiniz kostümü giydirebilirsiniz. Ayrıca sevimli yaratığınızın evini dilediğiniz gibi dekore edebilir ve yeni eşyalar alarak karakterinizi sevindirebilirsiniz.

Oyunda karakterinizin yemek yeme, banyo yapmak, diş fırçalama, kıyafet giyme, oyun oynama ve daha onlarca ihtiyacını gidermek sizin görevinizdir. Görevlerinizi tamamlayarak altın toplayabilir ve bu sayede yeni seviyelerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız My talking Booba, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.