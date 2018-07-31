Perfect Hit, Voodoo’nun yılan oyununa benzeyen top oyunu. Dikkat, refleks ve sabır gerektiren mobil oyun, vakit geçirmek için birebir. Toplu taşımada, durakta, molada veya arkadaşınızı beklerken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Refleks oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Voodoo’nun olmasıyla mobil platforma öne çıkan yılan benzeri oyunda kırmızı topları toplayarak engellerden kaçıyor ve dönen platformun deliğine girmeye çalışıyorsunuz. Amaç; dönen platformun deliğine mümkün olduğunca top sokabilmek. Bu platforma gelmeden yolda ne kadar top alırsanız o kadar iyi. Silindir engeller arasına gelişigüzel bırakılan topları almak için de sağlam reflekslere sahip olmanız gerekiyor. Bu arada oyun bölüm bölüm ilerliyor. Seviye atladıkça engellerin ve topların sayısı artıyor, platform da daha hızlı dönmeye başlıyor.