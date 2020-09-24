Oynamadan Geçmemeniz Gereken En İyi 5 Flash Oyun

Bilgisayarınızda oyun oynayabilmek ve eğlenceli zamanlar geçirebilmek için illa ki yüksek fiyatlı donanımlara ihtiyacınız yok. Bu yazımızda yalnızca internet bağlantısı ile oynayabileceğiniz En İyi 5 Flash Oyun ile karşınızdayız. İşte sizler için derlediğimiz o liste!

En İyi 5 Flash Oyun Listesi

İşte yalnızca internet bağlantısı ile oynayabileceğiniz en iyi internet tabanlı oyunlar!

1- Futbol Ustaları

Kategori: Futbol Oyunları

Futbol Ustaları, birbirinden farklı ülkelerin usta futbolcuları ile kısıtlı bir alanda kafa topu oynayabileceğimiz eğlenceli bir futbol oyunu. Oyunda birbirinden farklı ülkelerin usta futbolcuları var. Bir ülke seçerek oyuna başlıyoruz. Seçtiğimiz ülke ile bir turnuvaya giriyoruz. Turnuvada karşımıza çıkan rakip ülkeler ile kafa topu oynuyoruz.

Rakip ülkelere gol atarak üstünlük sağlamaya ve maçları kazanmaya çalışıyoruz. Maçları kazanarak turnuvada ilerliyoruz. Turnuvada ilerledikçe karşımıza çıkan rakipler daha da güçlü oluyor. Bütün rakipleri yenerek turnuvayı kazanmaya ve kupayı kaldırmaya çalışıyoruz. Futbol Ustaları biz iki kişilik oyun sevenler için düşünülerek hazırlanmış eğlenceli bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkmış durumda.

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2- Hill Climb Racing

Kategori: Araba Oyunları

Akıllı telefonlarda tanışmış olduğumuz son derece zorlu ve keyifli bir oyun olan Hill Climb Racing oyunu, herhangi bir indirmeye ihtiyaç duymadan internetten de oynanabiliyor. Oldukça zorlu dağların üzerinde yolculuklar yapacak ve eğlenceli vakit geçirebileceksiniz. Aracınıza kazandığınız puanlardan aracınıza yenilikler yaparak daha fazla uzun yol gidebileceksiniz. Araba Oyunları kategorimizde yer vermiş olduğumuz oyunda şimdiden oyuncularımıza başarılar ve iyi eğlenceler diliyoruz.

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3- İki Kişilik Tank Savaşı

Kategori: 2 Kişilik Oyunlar

Arkadaşlarınız ya da kardeşleriniz ile birlikte güzel bir şekilde oynayabilecek olduğunuz oyunda 2 kişilik ve 3 kişilik seçenekleri düzgün çalışmaktadır. Tek kişilik olarak oyunu oynamaya çalışırsanız ilk çatışmayı yapacak ve sonrasında bir server bağlantısı kurulduğunun yazısını görecek ve o yazının bir şeyi değiştirmediğini fark edeceksiniz.

2 Kişilik Tank Savaşı içerisinde Yeşil Tank ile ateş etmek için M tuşunuzu kullanacak, Kontrolünü sağlamak için yön tuşlarınızı kullanacaksınız. E S D F tuşları ile kırmızı tankımızın kontrolünü sağlayacak, Q tuşu ile ateş edebileceksiniz. 3. Oyuncumuz ise fareyi kullanarak mavi tankını kontrol edecek ve sol tık tuşu ile ateş edebilecektir.

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4- Altın Avcısı

Kategori: Beceri Oyunları

Dünya genelinde en değerli madenlerden biri de altındır. Altın avcısı isimli oyunumuzda madencilik yaparak altın toparlayacağız. Yaşlı bir madenci ile bu işi yapmak ne kadar zor olsada biz elimizden geleni yapacağız. Bize verilen her görevde hedef belirleniyor. Oyuna ilk başladığımızda belirlenen hedef 650$. Bu miktara ulaşmak için yeterli derecede altın toplamamız gerekiyor.

Altın boyutuna göre alacağımız miktar değişiyor. Büyük bir altın çekersek 500$'a kadar kazanabiliyoruz. Bu kazanç ilk bölümü rahatlıkla geçmemizi sağlıyor. İleriki bölümler için ise bu hedef yükseltiliyor. Hedef yükseltildiğinde bizde bir değişiklik olmuyor. Yine aynı hızla hareket ediyoruz, aynı şekilde altınları topluyoruz.

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5- Süper Frikikçi

Kategori: Futbol Oyunları

Süper Frikikçi, bir futbolcu ile karşımıza çıkan hedeflere şut çekerek bölümleri tamamlamaya çalıştığımız eğlenceli bir futbol oyunu. Oyunda bir futbolcu var. Bu futbolcuyu kontrol edebiliyoruz. Kontrol edebildiğimiz futbolcu ile karşımıza çıkan hedeflere şut çekiyoruz.

Hedeflere isabetli şutlar çekmemiz gerekiyor. İsabetli şutlarımız ile birlikte bölümleri tamamlıyoruz. Bölümleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açıyoruz. Kilidini açtığımız bölümlerde daha fazla hedef ile karşı karşıya gelerek oyuna devam ediyoruz. Süper Frikikçi biz beceri oyunu sevenler için düşünülerek hazırlanmış eğlenceli bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkmış durumda

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