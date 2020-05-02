Eğer mobil platformda hayvan besleyerek gündelik hayata dair pratik yapmak istiyorsanız aradığınız oyun Pet Idle demektir.

Ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oyunculara sunulan Pet Idle ile oyuncular mobil cihazlarında hayvan besleyebilecekler. Idle temalı oyunlar arasında yer alan Pet Idle’da oyuncular kedi ve köpekler arasından seçim yaparak oyuna başlayacaklar.

Hayvanının seçen oyuncular onunla oyun oynayacak, onu besleyecek, yıkayacak ve kısaca gündelik olarak ilgilenecekler.

Oyun içerisindeki amacımız sevimli evcil hayvanımıza eğlenceli anlar yaşatmak ve ona keyifli zaman geçirtebilmek olacak.

Rengarenk bir içeriğe sahip olan yapım içerisinde oyuncular da bir o kadar eğlenecekler. Gerilimden uzak bir oynanışa sahip olan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.