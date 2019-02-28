Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da kolaylıkla oynayabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz PJ Masks: Moonlight Heroes, zorlu parkurlarda çeşitli engelleri aşarak hedefe ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Parkurlarda, sizi engelleyerek etkisiz hale getirmek için bekleyen bazı karakterler ve tuzaklar yer almaktadır. Bu engelleri aşarak yolunuza devam edebileceğiniz farklı özelliklere sahip karakterler bulunmaktadır. Baykuş kız karakterini seçerek oyundaki tüm gizli nesneleri ve karakterleri görebilirsiniz. Kedi çocuk karakteri ile olabildiğince yükseğe zıplayabilirsiniz. Son olarak kertenkele karakterini alarak önünüze çıkan tüm engelleri kırabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Bu üç farklı karakterden dilediğinizi seçebilir ve zorlu parkurları tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Kaliteli arka plan temalarının ve ses efektlerinin bolca yer verildiği bu oyunda yapmanız gereken, parkurlarda bulunan renkli kümeleri toplamak ve engelleri aşarak bölümü bitirmektir. Çeşitli tuzaklar ve size karşı savaşan karakterler bulunmaktadır. Tüm engelleri aşarak parkurları tamamlayabilir ve hedefe ulaşabilirsiniz.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve okul öncesi çağındaki çocuklar için tasarlanan PJ Masks: Moonlight Heroes, çekinmeden oynayabileceğiniz güvenilir bir oyundur.