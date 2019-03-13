Mobil platformda kendi restoran zincirinizi kurmaya hazır olun!

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Restoran Cenneti bir mobil simülasyon oyunudur.

Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda restoranlar inşa edecek ve yönetebileceğiz. Birbirinden farklı yiyecekler yaparak müşterilerimize sunacağımız oyunda bizleri oldukça zengin bir içerik bekliyor olacak. Oyuncular restoranlar zinciri kurabilmek için müşterilerini memnun etmek zorunda olacaklar.

Güleryüzlü hizmet ve doğru siparişler ile müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacağımız oyunda birbirinden farklı görevleri de yerlerine getirmeye çalışacağız. Tamamen ücretsiz bir oynanış atmosferine sahip olacak olan oyunda amacımız en iyi restoranlar zincirini kurabilmek olacak.

Google Play’de 4.6 gibi bir derece ile değerlendirilen yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.