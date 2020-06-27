Imagineer Co tarafından geliştirilen Rilakkuma Farm oyunculara gerçekçi ve bir o kadar da eğlenceli bir çiftçilik deneyimi sunacak.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan Rilakkuma Farm’da oyuncular kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacaklar. Oyuncular yapım içerisinde hayallerindeki çiftliği meydana getirebilmek için çaba sarf edecek diledikleri bitkileri yetiştirebilecekler.

Yapım da oldukça zengin bir çiftçilik deneyimi oyuncuları bekliyor olacak. Oyuncular dilerlerse çiftliklerine arkadaşlarını da davet edebilecek ve birbirlerinin çiftliklerini görebilecekler.

Kilitli içeriklerin de yer aldığı oyunda seviye yükselttikçe yepyeni içeriklere ulaşmak mümkün olacak. Oyuncular bu kilitli içerikler ile çiftliklerine farklı bakış açıları kazandırabilecekler.

İki farklı platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapım, günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.