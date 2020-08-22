Onlarca çeşit yedek parça kullanarak kendi savaş robotunu yap ve daha sonra onu yürümesi ve savaşması için programla. Bu eğlenceli fizik tabanlı savaşlarda dünyanın dört bir yanından diğer oyuncularla kapışmasını izle. Yeni ayrıntıların, arenaların ve çok daha fazlasının kilidini aç.

Baskın yapmak, pusulardan kurtulmak ve cezalandırmak için yenilikçi sistem. Savaş başlamadan taktiksel üstünlük elde etmek için düşmanlarını veya kontrol noktalarını vur. İstediğin herhangi bir yeni robotla test sürüşü yap ve en iyilerine tamamen kendin oluştur.

Robotlar ve silahlar için özel bir yükseltme sistemi. Düşmanların karşında titresin: Gerçek oyunculara karşı PVP savaşlarında yer al. Robotlar senin seçtiğin silahlar ve modüllere uyabilir. En sevdiğin komboyu bul ve herkese neler yapabileceğini göster.