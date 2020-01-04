Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve aksiyona doyacağınız RPG IRUNA Online MMORPG, kendi tasarladığınız güçlü savaşçılar ile nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve sürükleyici savaş senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet toplamak ve ordunuzu geliştirerek kendi imparatorluğunuzu kurmaktır.

Savaş kahramanlarının saçlarından tutun, kostümlerine kadar her türlü ayrıntıyı dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve çeşitli evcil hayvanlar besleyerek savaşlarda yardım alabilirsiniz. Online platformda aksiyon dolu savaşlara katılarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güçlü yüzlerce savaşçı karakter ve evcil hayvan yer almaktadır. Ayrıca savaşçılarınız için tasarlanmış sayısız kostüm ve savaş aleti yer almaktadır.

Rol oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan RPG IRUNA Online MMORPG, rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz ve kendi ordunuzu kurarak düşmanlarınıza diz çöktürebileceğiniz eğlenceli bir RPG oyunudur.