Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan Scrap Clicker 2 ile eğlenceli anlar yaşayacak ve keyifli zaman geçireceksiniz.

Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapımda oyuncular hurdaları toplayarak kendilerine verilen görevleri yerlerine getirmeye çalışacaklar. Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda oyuncular rengarenk içerikler ile karşılaşacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam edilen yapım Schrott Games imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldüren yapım kitlesini artırmaya her geçen gün devam ediyor.