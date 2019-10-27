Hem Android, hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Shogun's Empire, kendi krallığınızı kurarak farklı ülkelere karşı stratejik savaşlar yapabileceğiniz ve askeri birliklerinizi geliştirerek dünyaya hükmedebileceğiniz sürükleyici bir savaş oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, orta çağ zamanlarındaki Japonya’yı yöneterek ayaklanmalara ve düşman saldırılarına karşı mücadele etmektir. Bağımsızlığınızı korumak ve ülkenizi yağmalamak isteyen dış kuvvetlere karşı savaşmak için çeşitli askeri birlikler oluşturmalısınız. Ayrıca ekonomik dengeyi sağlamak için farklı üretim alanlarında faaliyet göstermeli ve ticareti canlı tutmalısınız.

Oyunda kılıç, mızrak ve ok gibi farklı savaş aletlerini kullanabilen yüzlerce birlik yer almaktadır. Dilediğiniz askerleri eğiterek savaşa hazırlanabilir ve düşman birliklerini yenmek için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz.

Ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren ve strateji oyunları arasında kendisine yer edinen Shogun's Empire, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen sıra dışı bir savaş oyunu olarak öne çıkmaktadır.