Eskiden Yeniye Total War Serisi

Sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı strateji oyunlarını kendi bünyesinde harmanlayan, köklü bir seri olan Total War oyunları, bu türü seven oyuncuların favori serilerinden biridir. Strateji oyunu tutkunları yıllar boyunca çıkan Total War oyunlarını uzun saatler boyunca oynamış ve bir sonraki Total War oyununun çıkmasını sabırsızlıkla beklemiştir. Oldukça niş diyebileceğimiz bir kitlesi olan Total War oyunları son derece kıymetli yapımlardır. Biz de bu yazımızda sizlere Total War serisinden bahsedeceğiz.

Tüm Total War Oyunları

Shogun: Total War (2000)

Medieval: Total War (2002)

Rome: Total War (2004)

Medieval 2: Total War (2006)

Empire: Total War (2009)

Napoleon: Total War (2010)

Total War: Shogun 2 (2010)

Total War: Rome II (2013)

Total War: Attila (2015)

Total War: Warhammer (2016)

Total War: Warhammer II (2017)

Total War Saga: The Thrones of Britannia (2018)

Total War: Three Kingdoms (2019)

Total War Saga: Troy (2020)

Total War: Warhammer III (2022)

Total War serisinin bazı oyunları çok beğenilse de bazı oyunları maalesef ki serinin hayranlarını üzmüştür. Gelin seriye derinlemesine bir bakış atalım.

Shogun: Total War (2000)

2000 senesinde ilk kez bir Total War oyunu ile karşılaşmıştık ve dönemine göre eşsiz bir oyundu. Günümüzden geçmişe doğru baktığımız zaman ilk oyun mekaniksel olarak daha az kompleks ve sade bir oyundu. Yine de strateji oyunlarının geleceğini belirleyen oldukça kritik bir oyundu.

Medieval: Total War (2002)

Serinin ikinci oyunu olan Medieval: Total War pek çok kişinin oynadığı ilk Total War oyunlarından biridir. Maalesef ki günümüz sistemlerinde bu oyunu oynamak oldukça zor. Eski bir oyun olduğu için ve günümüz sistemlerine optimize edilmediği için oynarken sıkıntı çekme ihtimaliniz yüksek. Türk devletlerinin de bulunduğu bu oyun özellikle bizim ülkemizde oldukça sempati ile karşılanıyor.

Rome: Total War (2004)

Roma İmparatorluğunun ilk dönemine şahit olduğumuz bu oyun gelmiş geçmiş en iyi Total War oyunlarından biri olarak gösteriliyor. 2021 yılında remastered versiyonuna da kavuşmuş olan bu oyunun ister orijinal versiyonunu isterseniz de remastered versiyonunu oynayabilirsiniz.

Medieval 2: Total War (2006)

İlk Medieval oyunu pek başarılı olmasa da ikinci oyun kesinlikle orta çağ hayranlarının aradığı oyundu. Oyuncular tarafından Medieval 2: Total War için pek çok mod geliştirilmiştir ve yıllar boyunca oynanan bir Total War Oyunu haline gelmiştir.

Empire: Total War (2009)

Kara savaşlarının yanı sıra ilk kez bir Total War oyununda deniz savaşı yapabiliyoruz. Bu özellik Total War oyunları için oldukça eşsiz ve önemli bir yenilikti. 18. yüzyılda geçen bu oyunda artık barut da var. Patlayıcı silahlar ve deniz savaşları ile birlikte oldukça farklı bir Total War deneyimi bizlere bu oyun ile birlikte sunuldu.

Napoleon: Total War (2010)

19. yüzyıldaki Fransız general Napoleon Bonaparte’in çevresinde geçen bu oyunda oldukça iyi dizayn edilmiş savaş mekanikleri bulunuyor. Bu döneme ilgi duyan biriyseniz ve Napoleon’a karşı bir sempatiniz varsa kesinlikle oynamanız gereken bir oyun.

Total War: Shogun 2 (2010)

İlk oyundaki Japon ve doğu temasını seven ancan mekaniksel ve görsellik anlamda aradığını bulamayanlar Total War: Shogun 2’ye bayılacaklardır. Japon kültürüne ilgisi olan oyuncular için muhtemelen en iyi Total War oyunu Shogun 2 olacaktır.

Total War: Rome II (2013)

2013 yılında çıkan bu oyun ile birlikte tekrardan efsanevi Roma’ya geri dönüyoruz. Hem de daha iyi grafikler ve daha iyi mekaniklerle. Eğer ilk oyunu beğendiyseniz muhtemelen bunu daha çok beğeneceksiniz.

Total War: Attila (2015)

Pek çok Türk devletinin bulunduğu bu oyun görsel olarak Rome II’ye oldukça benziyor. Kıtlıkla, hastalıkla ve savaşla dolu olan bu oyun tarihsel gerçekçiliğe önem vermesi bakımından en gerçekçi Total War oyunlarından bir tanesi.

Total War Saga: The Thrones of Britannia (2018)

Serinin önceki oyunları ile kıyaslandığı zaman pek de iyi bir oyun olmayan The Thrones of Britannia ile adından da anlaşılacağı üzere Britanya krallığını konu alan bir oyun. DLC tadında bir oyun olan Total War Saga: The Thrones of Britannia maalesef serinin sıkı oyuncuları tarafından pek beğenilmedi. Mekaniksel anlamda önceki oyunların tekrarı gibi olduğundan ötürü oldukça eleştirildi.

Total War: Three Kingdoms (2019)

Çin'in entrikalarla dolu hanedanlık savaşlarını çok güzel bir şekilde ele alan Three Kingdoms son zamanlarda çıkmış en iyi Total War oyunlarından bir tanesi. Oldukça detaylı ve kompleks yapısı oyuncuların tatlı bir zorlukla mücadele etmesine olanak sağlıyor.

Total War Saga: Troy (2020)

Yunan mitolojisi temalı en iyi oyunlardan biri olan Total War Saga: Troy bizleri Truva’ya götürüyor. Total War serisi genel olarak gerçekçi tarih anlatımıyla biliniyor ancak bu oyun oldukça fantastik bir yapım. Mitolojik varlıkların da bulunduğu bu oyun bambaşka bir Total War tecrübesini bizlere sunuyor. Tarihsel gerçekçilik arayan oyuncuları biraz olsun üzmüş olsa da iyi bir fantastik strateji oyununa çok az kişi hayır diyebilir.

Total War Warhammer Serisi (2016 - 2017 - 2022)

Bu noktada Total War serisi içerisinde özel bir yeri olan Warhammer oyunlarına ayrı bir parantez açmakta fayda var. Warhammer oyunları da tıpkı Total War oyunları gibi gerçek zamanlı strateji ile sıra tabanlı strateji oyunlarından oluşan bir marka. Kendine has oldukça görkemli ve derin bir dünyası bulunan Warhammer serisi Total War’un aksine fantastik bir yapımdır.

2016 yılında ilk kez Total War ve Warhammer markaları birleşti ve bir Total War oyunu ortaya çıktı. İki serinin de hayranlarını çılgına çeviren bu oyun belli bir kesimin hayallerindeki oyundu. Bu türlere uzak olanlar için şöyle bir örnek de verebiliriz. Marvel ve DC’nin en güçlü süper kahramanlarının bir oyunda dövüştüğünü hayal edin. Avengers ile Justice League’in birleşmesi gibi de düşünülebilir. Oldukça ilgi çekici bir crossover olan bu oyun belli bir kesim tarafından yüzlerce saat oynandı.

İkinci oyun ilkinden bile daha çok sevildi. Haritanın daha iyi hale getirilmesi ve ilk oyunda iyi yapılan her şeyin daha iyi yapılması sonucunda mükemmel bir oyun ortaya çıktı. Total War markası adı altında çıkmış en iyi oyunlardan biri olan Total War: Warhammer II her strateji severin mutlaka oynaması gereken bir oyun. Özellikle de Warhammer serisi ile yakından ilgilenen kişiler bu oyunu kaçırmasın.

Üçüncü oyun maalesef çıkışında pek çok teknik sıkıntıya sahipti. 2022’nin sonlarına doğru çıkan güncelleştirmeler sayesinde oyun çok daha stabil bir hale geldi. Önceki Total War Warhammer oyunlarını sevdiyseniz muhtemelen bu oyunu da seveceksiniz.

Total War serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Serideki sizin favori oyununuz hangisi? Total War'un bir sonraki oyunu sizce hangi dönemi konu almalı?