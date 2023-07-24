Mutlaka Bilmek İsteyeceğiniz Empire Total War Hileleri

2009 yılında piyasaya çıkan, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: EMPIRE, strateji oyunları sevenlerin muhakkak bileceği bir oyundur.

Bu oyun, Total War serisindeki en meşhur oyunlardan biridir ve pek çok kişinin de favorisidir. Pek çok oyunda olduğu gibi Total War: EMPIRE’da da hileler bulunmaktadır. Eğer oyuna yeni başladıysanız ve zorluk çekiyorsanız Empire Total War hilelerini kullanabilirsiniz. Empire Total War hilelerini güç fantezilerinizi gerçekleştirmek için de kullanmanız mümkün.

Biz de sizler için aşağıdaki listede Empire Total War hilelerine yer verdik. Sizin için uygun olanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Empire Total War Hileleri

add_money X - X kadar para ekler (X, belirtilen miktar olmalıdır)

process_cq "building_name" - Seçilen şehirdeki inşaat kuyruğuna yapı ekler (building_name, eklemek istediğiniz yapının adı olmalıdır)

auto_win attacker/defender - Savaşı kazanmak için kullanılır

create_unit "city or character name" "unit ID" X - Birim eklemek için kullanılır (şehir ya da karakter ismi, birim eklenecek olan yerin adı, unit ID, eklemek istediğiniz birimin kodu, X, eklenen birim sayısı)

give_trait_points "character id" X - Karaktere özellik puanı verir (character id, karakterin kimliği, X, vermek istediğiniz puan sayısı)

campaign_stats - Kampanya istatistiklerini gösterir

date Y M D - Oyunun tarihini değiştirir (Y, yıl; M, ay; D, gün)

diplomacy_mission "mission key" - Diplomatik görevleri tamamlamak için kullanılır (mission key, tamamlamak istediğiniz görevin adı)

toggle_fow - Harita üzerindeki sis perdesini açar veya kapatır

capture_settlement "settlement name" - Seçilen şehri ele geçirmek için kullanılır (settlement name, ele geçirilmek istenen yerin adı)

kill_character "character id" - Seçilen karakteri öldürür (character id, öldürülmek istenen karakterin kimliği)

list_traits - Tüm özellikleri gösterir

list_units - Tüm birimleri gösterir

Bu hile kodlarını konsol penceresine yazarak oyun içinde kullanabilirsiniz.

Empire Total War hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Empire Total War hilelerinden favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.