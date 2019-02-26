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Silo’s Airsoft Royale 1.02 (ios)
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  5. Silo’s Airsoft Royale - İOS İçin Aksiyon Oyunudur

Silo’s Airsoft Royale

1.02
ios
Silo’s Airsoft Royale
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Zorlu engellerden geçip düşmanlarınızı tek tek öldürerek hedefe ulaşabileceğiniz aksiyon sahneleri içeren kaliteli bir oyundur.

Yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan Silo’s Airsoft Royale, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Tehlikeli tuzakların ve çeşitli engellerin yer aldığı ormanlık alanda dikkatli bir şekilde ilerleyerek, karşınıza çıkan silahlı saldırganları etkisiz hale getirmeli ve hedefe ulaşmalısınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda, düşmanlarınıza göz açtırmadan sonraki bölümlere geçmelisiniz.

Oyunda düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz taramalı silahlar, tabancalar, el bombaları, uzun menzilli tüfekler ve daha birçok farklı savaş aleti bulunmaktadır. Bu silahlardan dilediğinizi kullanabilir ve engelleri aşarak puanlar toplayabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni silahların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız puanları kullanarak silahlarınızın ve karakterinizin özelliklerini yükseltebilir ve düşmanlarınıza karşı daha güçlü bir hale gelebilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan ve her geçen gün daha fazla oyun severin dikkatini çekmeyi başaran Silo’s Airsoft Royale, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda oynayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon oyunudur.

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