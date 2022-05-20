Apex Legends Rehberi, Nasıl Oynanır? Karakter Özellikleri

2017 yılında ortaya çıkan Battle Royale modu günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından benimsendi. Battle Royale moduna olan ilgi beraberinde yeni oyunların da geliştirilmesine yol açtı. Fortine ve PUBG ile milyonlarca insana ulaşan Battle Royale modu günümüzde çeşitli güncellemeler ile hem eski oyunlara ekleniyor hem de yeni oyunlarda boy gösteriyor. 2019 yılında PUBG ve Fortnite'a rakip olarak çıkan Apex Legends'da Battle Royale temalı oyunlar arasına katıldı.

Çarpıcı grafikleri, sürükleyici atmosferi ve rekabet dolu evreni ile kısa süre de milyonlarca oyuncuya ulaşan Apex Legends artık mobil platformdaki yerini de aldı. 17 Mayıs 2022 tarihi itibari ile hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak lansmana çıkan Apex Legends Mobile şu sıralar aksiyon dolu çatışmalara ev sahipliği yapıyor. Hayatta kalma teması ile milyonlarca oyuncuyu ortak bir evrende buluşturan Apex Legends Mobile bilgisayar platformuna ek olarak yepyeni içerikler ile mobil oyuncuların karşısına çıktı. Apex Legends Mobile'In özelliklerinden bahsederek diğer detaylara göz atalım.

Apex Legens Mobile Özellikleri

Ücretsiz

Taktiksel takım oyunu

Çeşitli silahlar

Mobil versiyona özel efsanevi karakterler

Çok oyunculu takım maçları

PvP, FPS ve TPS modları

Stratejik oynanış

Sürükleyici oynanış

Beklenmedik koşullar ve zorluklar

Kaliteli ses efektleri

Başarılı grafik açıları

Yetenek sistemine göre rütbe

Apex Legends Mobile Karakterleri Ve Özellikleri

Fade

Bangalore

Bloodhound

Caustic

Gibraltar

Lifeline

Mirage

Octane

Pathfinder

Wraith

Karakterlere ve özelliklerine daha yakından bakacak olursak;

Fade

Taktiksel Yetenek: Geriye Dönüş

Pasif Yetenek: Dümen Suyu

Umtimate Yetenek: Faz Odası

Bangalore

Taktiksel Yetenek: Sis Atıcı

Pasif Yetenek: Koşar Adım

Ultimate Yetenek: Füze Yağmuru

Bloodhound

Taktiksel Yetenek: Allfather'ın Gözü

Pasif Yetenek: İz Sürücü

Ultimate Yetenek: Av Canavarı

Caustic

Taktiksel Yetenek: Nox Gaz Tuzağı

Pasif Yetenek: Nox Görüşü

Ultimate Yetenek: Nox Gazı Bombası

Gibraltar

Taktiksel Yetenek: Koruma Kubbesi

Pasif Yetenek: Silah Kalkanı

Ultimate Yetenek: savunma Bombardımanı

Lifeline

Taktiksel Yetenek: İyileştirme Drone'u

Pasif Yetenek: Savaş Doktoru

Ultimate Yetenek: Yardım Paketi

Mirage

Taktiksel Yetenek: Çıldırt

Pasif Yetenek: Bak Buradayım

Ultimate Yetenek: Neşe Kaynağı

Octane

Taktiksel Yetenek: Teşvik

Pasif Yetenek: Hızlı Tedavi

Ultimate Yetenek: Zıplama Rampası

Pathfinder

Taktiksel Yetenek: Kanca

Pasif Yetenek: İçeriden Bilgi

Ultimate Yetenek: Zipline Silahı

Wraith

Taktiksel Yetenek: Boşluğa Geçiş

Pasif Yetenek: Boşluktan Gelen Sesler

Ultimate Yetenek: Boyutsal Yarık

Apex Legens Mobile Oynanış

Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Apex Legens Mobile aylardır ön kayıtlarda yer alıyordu. Mobil oyuncular taraıfndan merakla beklenen başarılı Battle Royale oyunu rekabet dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Türkçe dil desteğinin yer aldığı oyun içerisinde birbirinden farklı karakterler de yer alıyor. Tabii bu karakterlerin birbirlerine göre farklı yetenekleri olduğunu da unutmadan belirtelim.

Oyun ekranına girer girmez mod seçme alanı ve karakter seçme alanı bizleri karşılıyor. Mod ve karakter seçimini yaptıktan sonra onayla düğmesi aracılığı ile savaş alanına katılmak istediğimizi belirtiyoruz. Saniyeler içerisinde savaş alanı karşımıza beliriyor. Burada kısa da olsa PUBG Mobile'dan bahsetmek istiyoruz. PUBG Mobile'da sunucu durumuna göre 5 - 15 saniye aralığında kendimizi oyun alanında buluyoruz. Apex Legends'da bu bekleme süresi sabit ve PUBG Mobile'a göre biraz daha kısa diyebiliriz.

Apex Legens Mobile'da oyun alanına giriş yaptıktan sonra birinci şahıs kamera açıları eşliğinde gökyüzünde süzülüyor, kısa süre sonra kamera üçüncü şahıs kamera açılarına dönüyor ve yeryüzüne hızlı bir iniş yapıyoruz. PUBG Mobile'a göre görsel açıdan daha şık görünen Apex Legens Mobile, iniş efektleri ile biraz daha fantastik bir yapıyı karşımıza çıkarıyor.

Oyundaki haritanın oldukça geniş olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Gökyüzünde haritaya doğru süzülürken de pek çok ayrıntıyı görmek mümkün. PUBG Mobile'a çoğu zaman haritaya iniş yapsakta harita yüklenmemiş olabiliyor. Bu durum Apex Legens Mobile'da tam tersi diyebiliriz.

Haritaya inen oyuncular pek çok farklı silah modelleri ile karşılaşıyorlar. Silahların tasarımı ve ateş efektleri de gerçekçi olmasa da oyuncuları tatmin edecek şıklıkta denebilir. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanan başarılı oyun, PUBG Mobile'a nazaran daha fantastik ve daha yüksek tempolu bir oynanışa ev sahipliği yapıyor.

Yapım içerisinde karakterler akrobatik hareketler yapabildikleri gibi metrelerce havaya da sıçrayarak rakiplerinin mermilerinden kaçabiliyorlar. Burada bir kez daha Apex Legens Mobile'ın fantastik bir yapıda olduğunu belirtmekte fayda var. PUBG Mobile'da seçilen harita türüne göre ya 50 ya da 100 gerçek oyuncu yer alırken, Apex Legens Mobile'da ise oyuncu sayısı 60 olarak belirlenmiş. Basit kontroller eşliğinde oynanan mobil aksiyon oyununda düşmanları etkisiz hale getirdikçe puan kazanıyor ve karakterinizi bu puanlar ile geliştirebiliyorsunuz.

Oyunda silahlı çatışmaya girmenin yanı sıra rakip ile yumruk yumruğa da mücadele etmek mümkün. Devasa bir haritaya ev sahipliği yapan oyunda, oyuncular yüksek alanlardan atlayabiliyor. saniyeler içerisinde metrelerce yol katedebiliyorlar. Takım halinde dolaşmanın hayati olduğu oyunda, pusu kurmak zor olurken pusuya düşmek ise kolay bir konumda yer alıyor. Eğer oyun içerisinde son hayatta kalan takım olmayı başarırsanız 'ŞAMPİYONSUN' diye bir ekran sizleri karşılıyor.

Apex Legens Mobile Nasıl İndirilir?

Android kullanıcıları için Google Play üzerinde, iOS kullanıcıları için de App Store üzerinde ücretsiz olarak lansmana çıkan Apex Legens Mobile şu sıralar deli gibi indiriliyor. Hem konsol hem de bilgisayar platformunda da yıllardır oynanan başarılı aksiyon oyunu şimdi de mobil platformu kasıp kavurmaya hazırlanıyor.