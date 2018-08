Sneak Ops Android kullanıcılarına sunulmuş bir aksiyon oyunudur. Sneak Ops'da her gün farklı bir gizli görevi alın ve sizden istenenleri yerine getirin. Kimi zaman birini öldürecek, kimi zaman bir eşya çalacağınız bu oyunda yeni yerler, tuzaklar ve daha fazlasıyla karşılaşmak için her gün yeni bir seviye açmayı ihmal etmeyin.

Muhafızları yıkın, güvenlik kameralarından kaçının ve her gün değişen bu yüksek teknolojili askeri üssünde tünellerden sürünün. Her ne koşulda olursa olsun yakalanmamalı ve görevinizi yerine getirmelisiniz. 20 farklı karakterin kilidini açabildiğiniz bu oyunda dünyadaki herkes her gün aynı seviyeye geliyor. İlk önce ustalaşmayı başarabilecek misin? Tamamladığınız her gün için rozet kazanın.

Sneak Ops Özellikleri