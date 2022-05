Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları

Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur. Bazı oyunları ile FPS türüne yön verdi, bazı oyunları ile milyonlara ulaştı ve bazı oyunları da oldukça sansasyoneldi. Bu yazımızda sizlere biraz Call of Duty serisinden bahsedeceğiz.

Call of Duty serisinin toplam 19 ana oyunu vardır. Call of Duty markası her sene sonbahar aylarında yeni bir oyununu çıkartır. Her sene başka bir Call of Duty tecrübesi sunar. Bu özelliği yıllardır devam etmektedir. 2003 yılından günümüze kadar her sene yeni bir Call of Duty oyunu çıkarmayı başarmıştır.

Call of Duty Oyunları Sırası (Kronolojik)

Call of Duty (2003)

Call of Duty 2 (2005)

Call of Duty 3 (2006)

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Call of Duty: World at War (2008)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Call of Duty: Black Ops (2010)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Black Ops II (2012)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Call of Duty: Black Ops III (2015)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Call of Duty: WWII (2017)

Call of Duty: Black Ops 4 (2018)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Call of Duty: Vanguard (2021)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Listede olmayan birkaç Call of Duty oyunu daha vardır. Bunlar ana seriden hariç oyunlardır. Bu oyunlara örnek vermek gerekirse Call of Duty Warzone (2020) ve Call of Duty Mobile (2019)’dır.

Call of Duty Warzone, en iyi Battle Royale oyunlarından birisidir. Battle Royale atmosferi ile Call of Duty oyun tecrübesini harmanlayan Call of Duty Warzone, Call of Duty serisine bağlı oyuncuların keyifle oynayabileceği bir Battle Royale oyunudur.



Call of Duty Mobile ise mobil platformlar için geliştirilmiş bir Call of Duty oyunudur. Mobil piyasasının yükselmesi ile birlikte pek çok marka kendi oyunlarını mobil platformlara entegre edip yeni oyunlar çıkarıyor. Call of Duty gibi köklü bir oyun serisinin de mobil platformu pas geçeceği düşünülemezdi. Call of Duty Mobile kısa süre içerisinde çok başarılı oldu ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir oyun haline geldi.

Call of Duty Serisi Hangi Sırayla Oynanır?

Call of Duty oyunlarını 4 kategoriye ayırabiliriz:

2. Dünya Savaşı ’nda geçen Call of Duty Oyunları

’nda geçen Call of Duty Oyunları Modern Warfare oyunları

Black Ops Oyunları

Diğer Call of Duty oyunları

Her kategorideki oyunları kendi içerisinde sırayla oynayarak Call of Duty oyunlarının hikayesine hakim olabilirsiniz. Örneğin Black Ops, Black Ops II, Black Ops III, Black Ops IIII şeklinde oynayabilirsiniz. Bizim sizlere Tamindir.com olarak tavsiyemiz önce Modern Warfare serisini oynamanız, ardından Black Ops serisini; daha sonra diğer oyunlarını ve 2. Dünya Savaşı’nda geçen oyunları dilediğiniz sırayla oynayabilirsiniz.



Call of Duty Serisinin En İyi Oyunu Hangisi?

En tartışmalı konulardan birisi ise Call of Duty Serisinin en iyi oyununun hangisi olduğudur. Call of Duty serisinin pek çok oyunu olduğu için en iyisinin hangisi olduğunu kestirmek oldukça güç olacaktır.

En iyi Call of Duty oyununu belirlemek istiyorsak, Call of Duty oyunlarının hikayelerini ve o dönemki oyun dünyasına olan etkilerini baz almak gerekir. Call of Duty serisi şuan pek çok oyuncu için sadece çevrimiçi rekabet anlamına gelmektedir. Eskiden bu böyle değildi. Call of Duty oyunları hem doyurucu bir hikaye hem de iyi bir multiplayer deneyimi vaad ediyordu. Oyunculardan gelen geri bildirimler neticesinde tek kişilik hikayeli oyun modları ya tamamen kaldırıldı ya da çok kısa tutuldu. Biz de en iyi Call of Duty oyununu belirlemek istiyorsak, online tecrübeyi göz ardı edeceğiz.

İnternetteki popüler anketleri göz önüne aldığımızda en iyi Call of Duty oyunları arasında 3 Call of Duty oyunu öne çıkıyor. Bunlar:

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty 4: Modern Warfare

Pek çok oyuncunun favori Call of Duty oyunu 4. Call of Duty oyunudur. Call of Duty 4: Modern Warfare çıktığı dönem oyun dünyasında çok büyük bir etki yaratmıştı. Modern FPS’lerin nasıl yapılması gerektiğini öğreten cinsten bir oyundu. Call of Duty 4: Modern Warfare, hikaye anlatımıyla, dönemine göre iyi sayılabilecek grafikleriyle, yan karakterlerin hikayedeki önemi ve etkisi ile FPS oyunlarında yepyeni bir çığır açmıştır. Call of Duty serisinin önceki oyunları hep 2. Dünya Savaşı temalı olduğu için, moden dünyada geçen bir savaş oyunu herkesin çok ilgisini çekti. Bu nedenle Call of Duty 4: Modern Warfare en iyi Call of Duty oyunlarından bir tanesi.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Önceki oyununun başarısının ve etkileyiciliğinin altına hiç düşmeyen Call of Duty: Modern Warfare 2, hikayedeki bazı etkileyici sahneler yüzünden oldukça tepki topladı ve infial yarattı. Öyle ki, oyundaki bazı sahneler gerekçe gösterilerek Call of Duty: Modern Warfare 2 Rusya’da yasaklandı. Hikaye öylesine etkileyiciydi ki, oyundaki bazı sahneler bugün bile hala oyun dünyasındaki en etkileyici sahnelerden biri olarak kabul edilir.

Call of Duty: Black Ops

Modern Warfare halihazırda çok sevilen bir seri olmuştu ve herkes 3. Modern Warfare oyununu beklerken Call of Duty markası Black Ops hikaye serisini başlattı. Black Ops beklenenden çok daha büyük bir ilgi ile karşılandı. Ara sahnelerindeki etkileyicilik ve hem ana hem yan karakterlerin detayları, pek çok oyuncuyu fazlası ile etkiledi. Black Ops’un 4 serilik bir oyun olmasının en büyük sebebi, şüphesiz ilk oyunun yarattığı etki ve akabinde gelen kartopu etkisidir.

Sizin için en iyi Call of Duty Oyunu Hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın.

Call of Duty Serisinin En Son Oyunu Hangisi?

Call of Duty markasının son oyunu 2022 yılında çıkacak olan Call of Duty: Modern Warfare II adlı oyundur. 2019’da Call of Duty: Modern Warfare isminde bir oyun çıkarılmıştı ve Modern Warfare ismine bir soft-reboot atılmış oldu diyebiliriz. 2019 yılında çıkan Modern Warfare isimli oyunun devamı niteliğinde olacak olan bu oyun şu an için Call of Duty serisinin en son oyunudur.

Call of Duty serisi ile alakalı aklınızda başka bir soru işareti kaldı mı? Yorumlarda bizimle paylaşın.