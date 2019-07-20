Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Soda Factory Tycoon ile soda kralı olmaya hazır olun!

Birbirinden kaliteli oyunlar ile oyun dünyasına damga vuran Mindstorm Studios yeni oyunu olan Soda Factory Tycoon’u duyurdu. Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Soda Factory Tycoon simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Renkli içerikleri ve eğlenceli oynanış yapısı ile 50 binden fazla oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran Soda Factory Tycoon’da soda fabrikaları kuracak ve ticarete atılacağız. Birbirinden farklı soda fabrikaları kuracağımız yapımda soda üretimi gerçekleştirerek bunları tırlar vasıtası ile satacağız. Oyuncular kurdukları fabrikaları yükselterek daha fazla üretim elde edebilecekler.

Google Play üzerinde 4.8 olarak değerlendirilen başarılı oyun, iki farklı mobil platformda keyifle oynanmaya devam ediyor.