Mobil yarış oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Speedway Challenge 2020 eğlenceli anlara ev sahipliği yapıyor.

Kariyer modunun yanı sıra çok oyunculu modunda yer aldığı oyunda birbirinden farklı zorluklar ve seviyeler ile de karşılaşacağız. Birbirinden farklı oynanış alanlarının yer aldığı yapım da oyuncular favori takımlarını şampiyon yapabilmek için onlarca lig ve turnuvada zorlu yarışlara katılacaklar.

Çapraz platform desteğine de sahip olan başarılı yapım da oyuncular binicileri için farklı ekipmanlar arasından da seçim yaparak onları kişiselleştirebilecekler.

Onlarca farklı sözleşmenin de yer aldığı yapımda oyuncular farklı takımlar da rol alabilecek, profesyonel bir yarışçı olabilecekler.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, her kitleden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.