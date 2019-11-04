Spotify Kids iOS (iPhone/iPad) indirin ve çocuklar için özel milyonlarca şarkı, çalma listelerini keşfedin. Online müzik dinleme platformu Spotify’ın çocuklar için içerikler hazırlayan, düzenleyen özel bir ekiple birlikte oluşturduğu Spotify Kids iOS uygulaması arayüz olarak da Spotify uygulamasından farklı. Kendiniz için ayrı çocuğunuz için ayrı müzik bulmaktan, açmaktan sıkıldıysanız iOS için Spotify Kids uygulamasını indirin, çocuklar için özel müzikleri keşfedin.

Dünyanın en çok premium abonesi bulunan dijital müzik dinleme servisi Spotify’ın içeriğini ve kullanıcı arayüzü çocuk ve gençlere özel tasarladığı ayrı uygulaması da bulunuyor. Spotify Aile üyeliği gerektiren Spotify Kids uygulamasının içeriğinin çoğunluğunu çocukların en çok izlediği çizgi filmler, animasyon filmleri ve oyuncakları tasarlayan markalar oluşturuyor. Disney, Nickelodeon, Discovery Kids, Universal Pictures gibi saygı değer markaların yanı sıra aile ve çocuk odaklı müzik servislerinden içeriklerle dolu olan Spotify Kids iPhone uygulamasının arayüzü görsel açıdan da çok farklı; capcanlı, eğlenceli, ışıltılı bir atmosfere sahip.

Spotify Kids iOS (iPhone ve iPad) Uygulaması Özellikleri