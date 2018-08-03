Star Trek Adversaries, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kart oyunu olarak dikkat çekiyor. Eşsiz bir atmosfere sahip olan oyunda farklı kartları biriktiriyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyorsunuz.

Eşsiz oynanışa sahip olan 3 boyutlu bir kart oyunu olan Star Trek Adversaries, güçlü gemileri idare edip eşsiz stratejiler geliştirdiğiniz bir oyundur. Arkadaşlarınıza ya da dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda 150'den fazla uzay gemisini idare edebiliyorsunuz. İkonik hale gelmiş Star Trek karakterlerini de biriktirerek kullanabileceğiniz oyunda güçlü bir konuma gelmek için mücadele ediyorsunuz. Evrenin dört bir yanındaki mücadelelere ortak olabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebilecğeim Star Trek Adversaries, kaliteli görselleri ve gelişmiş kontrol mekanizmasıyla da ön plana çıkıyor. Eğer aksiyon ve macera arayışınız varsa Star Trek Adversaries tam size göre.

Star Trek Adversaries oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.