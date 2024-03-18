Genç Kart Nedir, Kimler Kullanabilir, Nasıl ve Nereden Başvuru Yapılır?

Genç Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gençlere yönelik başlatmış olduğu bir projedir. Bu proje, sanat ve kültürel etkinlikleri kapsıyor. Cumhurbaşkanı Kararı’yla Resmi Gazete’de yayınlanan Genç Kart, Türkiye Cumhuriyeti’nde 18 yaşına giren gençlere sunuluyor.

Gençler kartla sinema, müze, tiyatro vb. sanatsal etkinliklere ücretsiz ya da indirimli katılabilecek. Kart 1 yıl geçerli olacak.

Genç Kart’ın Faydaları Nelerdir?

Genç Kart birçok yerde geçerlidir. Kartın geçerli olduğu sanatsal ve kültürel etkinlikleri şöyle sıralayabiliriz;

Sanat atölyeleri

Sinema biletleri

Müze girişleri

Sergiler

Tiyatro oyunları

Konser biletleri

Kart, gençleri kolayca sanatsal ve etkinliklere yönlendirmeyi amaçlıyor. Gençlerin hem sanatsal hem de kültürel anlamda geliştirilmeleri için tasarlanan bir karttır. Kart, gençlere etkinliklere katılırken maddi anlamda da destek sağlıyor. Kartın geçerli olduğu etkinlikler hem Genç Kart web sitesinden hem de mobil uygulamasından hızlıca öğrenilebilir.

Genç Kart’ın geçerli olduğu etkinliklerin bağlı olduğu yerlerse şunlardır;

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ören yerleriyle müzeler,

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,

Atatürk Kültür Merkezi,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

Genç Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç Kart başvuru işlemleri e-Devlet’ten yapılmaktadır. Karta başvuru için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak e-Devlet’e giriş yapılır.

e-Devlet üzerinden “Genç Kart Başvurusu” şeklindeki hizmet bulunur.

Hizmet seçilerek başvuru formu doldurulur.

Başvuru formu, eksiksiz ve doğru şekilde doldurulduktan sonra ilgili yere gönderilir.

Kart, başvuru onaylandıktan sonra posta yöntemiyle kişiye gönderilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada ilerleyen süreçte kartın imkanlarının genişleyeceğini belirtti.

Yalnız Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç Kart’ın başvuruları hakkında kesin bir tarih belirtmedi. Başvuruların başladığına dair açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Aynı şekilde kartla ilgili daha detaylı bilgilerde bakanlık tarafından verilecek. Biz de Genç Kart ile ilgili tüm gelişmeleri hızlıca buradan paylaşacağız.