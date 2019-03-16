Süper kahramanlardan yardım alarak kendi çiftliğinizi inşa edebileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz Superfarmers, yüz binlerce oyun severin tercih ettiği eşsiz bir oyundur.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve etkileyici tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sıfırdan bir çiftlik kurarak farklı alanlarda üretim yapmak ve ürünleri pazarlayarak kazanç sağlamaktır. Oyunda çiftliğinizin bazı bölgelerine alev topları düşebilir ve bahçeleriniz hasar görebilir. Bu durumlarda süper kahramanlar imdadınıza yetişerek size yardım eder ve çiftliğinizi onarırlar.

Oyun içerisinde yer alan ahır, buğday değirmeni, süt tesisleri, tarlalar gibi çeşitli üretim alanları mevcuttur. Verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeli ve seviye atlayarak farklı üretim araçlarının kilidini açmalısınız. Böylece çiftliğinizi daha geniş bir alana yayabilir ve sürekli bir gelişim sağlayarak dünyanın farklı bölgelerine ürün pazarlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Superfarmers, günün stresini atabileceğiniz ve keyifli dakikalar geçirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.