Onlarca farklı alanda işletme kurarak ticarete atılabileceğiniz ve seviye atladıkça dükkanlarınızın sayısınız arttırabileceğiniz Tap Empire, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı alanlarda ticarete atılarak birçok dükkan açmak ve maksimum seviyede kazanç sağlamaktır. Hayalinizdeki işletmeyi açarak zengin bir iş adamı olabilir ve bol miktarda para kazanabilirsiniz. Dükkanların üzerinde bulunan para butonlarını kullanarak işletmelerin hasılatlarını toplayabilirsiniz. Topladığınız hasılat ile yeni dükkanlar alabilir ve karınızı daha da arttırabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yer alan tamirhane, benzin istasyonu, market, giyim mağazası ve daha onlarca farklı dükkandan dilediğinizi işletebilirsiniz. Seviye atlayarak yeni işletmeler kurabilir ve zengin olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Tap Empire, 100 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen stres giderici bir oyundur.