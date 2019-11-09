Mobil platformda spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen tenis ace, evcil hayvanınızla birlikte eğlenceli tenis maçlarına çıkabileceğiniz ve çevrimiçi turnuvalara katılarak dünyanın farklı bölgelerindeki zorlu rakiplere karşı mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi ve evcil hayvanınızı seçerek güçlü rakiplere karşı nefes kesen müsabakalara çıkmak ve maçları kazanarak profesyonel olma yolunda ilk adımları atmaktır. Evcil hayvanınız ve karakteriniz ile ikili tenis maçları yaparak seviye atlayabilir ve puan toplayabilirsiniz. Bu sayede farklı karakterlerin kilidini açabilir ve yeni raketlere ulaşabilirsiniz. Ekipmanlarınızı yükselterek karakterinizin daha iyi oynamasını sağlayabilir ve profesyonel bir tenisçi olabilirsiniz. Heyecan verici maçları ve gerçekçi kontrolleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir tenis oyunu sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız tenis ace, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.