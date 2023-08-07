OnePlus Ace 2 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus marka akıllı telefon kullanmayı seven kişiler, OnePlus Ace 2 Pro özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, şirketin yeni akıllı telefon modeli hangi donanıma sahip olacak? Bu yazıda merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Bu yılın başında tanıtılan OnePlus 11 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Şirket, Ace 2 Pro isimli yeni bir akıllı telefon modeli daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki, OnePlus Ace 2 Pro neler sunacak?

OnePlus Ace 2 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1240 x 2772 piksel

: 1240 x 2772 piksel Piksel Yoğunluğu : ?

: ? Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : ?

: ? İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 16 GB / 24 GB

: 16 GB / 24 GB Depolama : 1 TB'a kadar

: 1 TB'a kadar MicroSD Kart Slotu : ?

: ? Arka Kamera : 50 MP + iki kamera

: 50 MP + iki kamera Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı: ?

Video Kaydı: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : ?

: ? Suya Dayanıklılık : ?

: ? Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Kablolu Şarj: 100W

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak OnePlus Ace 2 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1240 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı söylenen telefonda 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri olabilir.

5.500 mah batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefonun 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor. Cihazın arka tarafında üç adet kamera bulunacağı öne sürüldü. Bunlardan birinin 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.

OnePlus Ace 2 Pro Fiyatı

OnePlus Ace 2 Pro modelinin 600 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığından ötürü telefon farklı fiyat etiketiyle beraber gelebilir.

OnePlus Ace 2 Pro Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen OnePlus Ace 2 Pro, 16 Ağustos 2023 tarihinde tanıtılacak.

OnePlus Ace 2 Pro donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Peki, söz konusu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.