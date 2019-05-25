Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan The Birdcage 2 bir mobil bulmaca oyunudur.

Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda karşımıza çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözecek ve ilerlemeye çalışacağız. Aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosferde eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda orijinal film müziği eşliğinde bulmacalar çözerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışacağız.

İlerlemeye dayalı bir oynanışın yer aldığı yapımda bir hikaye eşliğinde ilerleyecek ve karşımıza çıkan içerikleri keşfedeceğiz. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Mobil platformun başarılı isimlerinden olan MobiGrow, The Birdcage 2 ile milyonlarca oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.