The Sims serisinin sevilen oyunu The Sims 4 bugün itibariyle ücretsiz olacak. Kendi yaşamınızı kurabileceğiniz simülasyon oyunu birçok kişi tarafından sevilmektedir. Öyle ki seri sürekli olarak devam etti. The Sims oyununu birçok kişi yüzlerce saat oynamış ve sıkılmamıştır.

Buradan yola çıkarak oldukça eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Peki, birçok eleştiri alan The Sims 4, ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir? Sizler için adım adım anlatıyor olacağız.

The Sims 4 Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak The Sims ücretsiz indirme bağlantısına gidin.

gidin. Daha sonra indir seçeneğine tıklayın.

Cihazınızda yeterli depolama alanı olduğuna emin olun.

The Sims 4 oyununu cihazınıza kurun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirerek The Sims 4 oyununu ücretsiz bir şekilde cihazınıza kurabilirsiniz.

The Sims 4 Konusu Ne?

The Sims oyunu kendi yaşamınızı kurabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak geçiyor. Oyundaki karakterlere Sims denmektedir. Kendi Sims'inizi oluşturduktan sonra yaşam döngüsü başlamaktadır.

Burada birçok arkadaşlıklar edinebilir, aşklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda gerçek hayatta olduğu gibi sevgilinizden ayrılabilirsiniz. Oyunun birçok detayı bulunduğunu şimdiden söyleyelim. Aynı zamanda The Sims oyunu kısa değil uzun bir oyundur. Geceler gündüzlere birleşir, yapılar inşa edilir ve daha nicesi Sims oyununda gerçekleşmektedir.

Sims yarattığınız zaman ne iş yapacağınızı belirlemeniz gerektiğini söyleyelim ki nasıl geçinebileceğinizi hayatınızı nasıl idame ettireceğinizi öğrenmiş olun.

Oyuna sizin yön verebileceğiniz gibi başka Sims'lerde oyuna yön verebilmektedir. 2000 yılında hayatımıza giren oyun, birçok kişi tarafından sevilmekte ve oynandığınıda söylemeden geçmeyelim. The Sims 4'ün Sims 3'te bulunan açık dünya modununun olmamasıda aynı zamanda birçok kişiyi üzmüştür.

The Sims 4 Nasıl Oynanır?

The Sims oyununu ücretsiz indirdikten sonra Sims karakterinizini oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra evinizi inşa ediyorsunuz ve insanlarla tanışmaya yavaştan başlıyorsunuz. The Sims oyununda kız veya erkek arkadaş edinebilir ve oyunu gerçek hayatta olduğunu gibi yönetebilirsiniz. Sevgilinizle kafeye gidebilir bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

The Sims 4 Minumum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+

4 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon X1300, Intel GMA X4500 or better

NVIDIA GeForce 6600, ATI Radeon X1300, Intel GMA X4500 or better Depolama: 18 GB

The Sims 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel core i5, AMD Athlon X4

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 650

NVIDIA GTX 650 Depolama: 18 GB

Kendi yaşamını oluşturup tıpkı gerçek hayattaki gibi hareket etmek istiyorsanız, yüksek grafikleri ve birçok modlara sahip olan The Sims 4 oyununu siz de deneyebilirsiniz. Bu içeriğimizde The Sims 4 ücretsiz nasıl indirilir? Adlı soruya cevap verdik. Sizler Sims oyununu beğeniyor musunuz, sizce Sims nasıl bir oyun? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.