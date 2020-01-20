Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız The Great Tournament, efsanevi bir şövalyeyi yöneterek ortaçağ döneminde yaşanan aksiyon dolu savaşlara katılacağınız eşsiz bir oyunudur.

Metin tabanlı ve renksiz görsellerden oluşan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sürükleyici bir savaş senaryosu içerisinde yer alarak üzerinize düşen zorlu görevleri başarıyla yerine getirmek ve hikayeyi devam ettirmektir.

Aksiyon ve macera dolu savaşlara katılarak ok atma, kılıç sallama ve daha onlarca tehlikeli görevi üstlenecek ve düşman askerlerini bozguna uğratarak yolunuza devam edeceksiniz. Diyaloglardan ve görsellerden yararlanarak sizden istenilenleri rahatlıkla anlayabilir ve emirleri yerine getirebilirsiniz.

Toplamda 180.000 kelimeden oluşan sürükleyici bir savaş hikayesinde rol alarak heyecanı doruklarda yaşayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan The Great Tournament, bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun olarak öne çıkmaktadır.