İlginç karakterleri yönlendirerek zorlu parkurlarda ilerleyebileceğiniz ve kapalı yolları açmak için çeşitli düzenekler kurabileceğiniz The Mordis, mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan stres giderici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Enteresan senaryoları ve sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, demir direkler ve çeşitli objeleri kullanarak yaratıcı düzenekler oluşturmak ve geçilmesi zor bölgeleri aşarak yolunuza devam etmektir. Çeşitli malzemelerden yararlanarak kendi yolunuzu çizebilir ve engellerden kurtularak parkurları tamamlayabilirsiniz. İlginç konusu ve farklı tasarımı ile benzersiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde buzul, çöl ve yanardağ gibi farklı arka plan fonları yer almaktadır. Çeşitli tuzaklar ve engellerle donatılmış onlarca zorlu parkur bulunmaktadır. Birkaç farklı komik karakteri yönlendirerek parkurlarda ilerleyebilir ve demir blokları doğru bölgelere yerleştirerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan ücretsiz olarak indirebileceğiniz The Mordis, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çeken keyif verici bir oyun olarak dikkat çekiyor.