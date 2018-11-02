Hero Games tarafından geliştirilen ve mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan The Outlived tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Zombilerle mücadele edeceğimiz oyunda hayatta kalabilmek için kendimize kalacak yerler inşa edecek, çevreden gelebilecek saldırılara karşı tuzaklar hazırlayacağız. Karakter özelleştirme gibi imkanlarda sunan oyunda birbirinden farklı çok sayıda silah modeli de karşımıza çıkacak. Özellikle itemlar bize zengin bir oynanış sunacak.

Çarpıcı grafiklere sahip olan mobil aksiyon oyununda kamera açıları oldukça sade olurken içerik de zenginliği ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Zombileri öldürmeye çalışacağımız mobil yapımda silahlarımızı ve ekipmanlarımızı yükseltebilecek ve daha etkili bir hale gelebileceğiz. Karanlık bir atmosferde mücadele edecek ve benzersiz zombiler ile karşı karşıya geleceğiz.

40’dan fazla PvP etkinliğinin yer aldığı oyunda 500 binden fazla oyuncu yer alıyor. Dileyen oyuncular bu mücadeleye arkadaşlarını da dahil edebilir ve onlardan yardım alabilirler. Google Play’de 4.2 skor puanı ile ilk sıralarda yer alan yapım aksiyon severlere sürükleyici ve bir o kadar da atmosferik bir oynanış sunuyor.

İyi oyunlar dileriz.