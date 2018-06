Tomb of the Mask, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan oyunda altınları topluyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu olan Tomb of the Mask, zorlu bölümleri ve aşamaları tamamlayarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda engelleri aşmanız gerekiyor. Son derece dikkatli olmanız gereken Tomb of the Mask, aynı zamanda reflekslerinizi de sonuna kadar kullanmanızı gerektiriyor. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda işiniz oldukça zor. Eğlenceli bir oyun arayışınız varsa Tomb of the Mask sizleri bekliyor.

Tomb of the Mask oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.