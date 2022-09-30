Geçmişten Günümüze Tomb Raider'ın Evrimi

Efsane karakterimiz Lara Croft’un maceralarını anlatan ve birbirinden ilginç aksiyonlar içeren efsane Tomb Raider oyunu, her piyasaya çıktığında oldukça talep görmektedir. Öyle ki sizi tam bir gizemin olduğu adalara düşürüp oradaki tanrıların, hazinelerin peşine düşenlerin sürüklediği bir maceraya atmakta. Peki, bu efsanevi Tomb Raider’ın geçmişten günümüze evrimi nasıl oluştu? Gelin, birlikte bakalım.

Geçmişten Günümüze Tomb Raider Oyunları

Tomb Raider

Tomb Raider II

Tomb Raider III: Adventure of Lara Croft

Tomb Raider: The Last Revelation

Tomb Raider: Chronicles

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Tomb Raider: Legends

Tomb Raider: Anniversary

Tomb Raider: Underworld

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Tomb Raider

Efsane aramıza 20. yüzyılda katılmıştı. Öyle ki kısa sürede birçok seven ile buluştu. Arkeologların bir şeyleri keşfetme isteği ve başına gelecekleri bilseler dahi risk almaları burada başlıyordu.

Tomb Raider II

İlk oyun tutunca efsanenin ikinci oyunu bir yıl sonra 1997 yılında ortaya çıkmıştı. Lara Croft bu sefer Çin'dedir. Ancak, buradaki tuzaklarda ona göre hazırlanmıştır.

Tomb Raider III: Adventure of Lara Croft

Tomb Raider hiç şüphesiz en iyi gizem, macera ve aksiyon oyunları arasına çoktan girmişti diyebiliriz. Öyle ki bu oyunda hikayemiz Hindistan ve Antarktika arasında büyük bir yolculuğa sahipti.

Tomb Raider: The Last Revelation

Tomb Raider serisi bu oyunda çok fazla dramatik sahne barındırıyordu. Oyun efsane Lara Croft’un küçüklüğüyle başlamıştır.

Tomb Raider: Chronicles

21. yüzyıla girilmiş ve Tomb Raider oyunu birçok oyuncu tarafından sevilmeye çoktan başlanmıştı. 2000 yılında piyasaya çıkan oyun, Lara’nın arkadaşları kendisini öldü zannediyor ve onunla yaşadıkları anıları bir bir anlatıyorlardı. Tabi oyun buradaki anıları oyuncuya yansıtmak amaçlı canlandırıyordu.

Tomb Raider: The Angel of Darkness

2003 yılında ortaya çıkan oyun bu sefer çok daha iyi grafiklerle öne çıkıyordu. Öyle ki birçok oyuncu o yıllar birçok oyunun daha fazla grafiklerinin gelişemeyeceğini düşünmeye başlamıştı bile.

Tomb Raider: Legend

2006 yılında hayatımıza giren oyun, Lara Croft’un 3 yıl boyunca oyuncularla yalnız kalmasına sebep olmuştu. Ancak, yeni çıkan bu oyunda birçok yenilik getirilmiş ve oyuncular mouse ile ekranı kontrol edebiliyordu.

Tomb Raider: Anniversary

Günümüzde birçok oyunda olduğu gibi kötü grafikli ama efsane olan en iyi hikayeli oyunları yeniden düzenleyen şirketlerden biri olmuştur. Bu oyunda çok daha iyi grafiklerle ilk oyun oyunculara sunuldu.

Tomb Raider: Underworld

Tomb Raider, artık bir efsane olmuş ve herkes tarafından sevilen oyunlar arasında yerini almayı kabul ettirmiştir. Bu oyunda Lara yine birbirinden ilginç ve zorlu mücadelelere katılıyordu.

Tomb Raider

Tomb Raider yine gizemler içeriyor ve oyuncuları maceralara sürüklüyordu. Tomb Raider birçok yayıncı tarafından 9 puan almıştır.

Rise of the Tomb Raider

Tomb Raider gitgide grafiklerinde yenilemeler yapıyordu. Öyle ki birçok oyuncu artık Tomb Raider’ın grafiklerini konuşmaya başladı.

Shadow of the Tomb Raider

Listemizin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider, en son çıkan Tomb Raider oyunudur. 2018 yılında hayatımıza girmiş ve birçok gizemli macerayı anlatıyordu.

Gizem, aksiyon ve çatışmanın birlikte yürüdüğü Tomb Raider serisi aynı zamanda insanları duygulandırma konusunda da başarılı bir oyundur.

Bu içeriğimizde efsanevi Tomb Raider oyununun geçmişten günümüze nasıl bir yol izlediğini anlattık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce en iyi Tomb Raider oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Geçmişten günümüze Windows işletim sistemlerini merak eden takipçilerimizi yazımıza alabiliriz.