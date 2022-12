Rise of the Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Tomb Raider serisinin kökleri oldukça eskiye uzanır. Tomb Raider markası adı altında pek çok oyun çıkmıştır. 2013 yılında ise seri reebotlanmış ve sade bir şekilde “Tomb Raider” isminde bir oyun piyasaya sürülmüştü. Tomb Raider’ın evriminin en önemli basamaklarından biri olan bu oyun oldukça beğenildi Yapımcı ekip ise ikinci oyun için çalışmalara başladı.

İkinci oyun olan Rise of the Tomb Raider ilk oyunun izinden giden bir yapım oldu. İlk oyun gibi çizgisel bir hikayeyi takip ettiğimiz bu oyunu en iyi şekilde anlamak için Türkçe olarak oynamak gerekiyor. Oyuncular ise Rise of the Tomb Raider Türkçe yama arıyorlar. Biz de sizler için Rise of the Tomb Raider Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir izah edelim dedik.

Rise of the Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Steam ’i açın ve oyunun üstüne sağ tıklayın. Özellikler > Betalar seçmesinden Build 668.1’ı seçiniz. (Bu işlem yamanın kurulumu öncesinde yapılmalı.)

Rise of the Tomb Raider Türkçe yama dosyasını indirin.

Winrar ’dan sıkıştırılmış dosyayı çıkarın.

Dosyanın içerisinden çıkan Rise of the Tomb Raider_TR_Yama_v1.00 isimli dosyaya çift tıklayın.

" İleri " seçeneğine 2 kez bastıktan sonra açılan ekrandan " Manuel Arama 'yı seçin.

Oyunun kurulu olduğu dizindeki ROTTR.exe isimli dosyanın bulunduğu klasörü seçin.

Kurulumu başlatın. Kısa bir sürenin ardından yükleme işlemi tamamlanacak.

Kurulum bittikten sonra oyunun ayarlarına girin ve dil seçeneğini Polish yapın.

yapın. Rise of the Tomb Raider’ı Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Rise of the Tomb Raider Hakkında

2016 yılında Crystal Dynamics ve Eidos-Montréal tarafından geliştirilen, Square Enix tarafından yayınlanan Rise of the Tomb Raider, önceki rebootlanmış olan Tomb Raider oyununun başarısından sonra geliştirilmiş bir oyundur. İlk oyunun yaptığı her şeyi daha iyi yapan Rise of the Tomb Raider, adından da anlaşılacağı üzere ana karakterimiz Lara Croft’un yükselişini, daha iyi bir “raider” oluşunu işliyor.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen Rise of the Tomb Raider, parasının hakkını veren, uzun soluklu bir oynanışı sizlere sunuyor. Hem kozmetik olarak hem de yeni içerik bakımından pek çok yenilik ekleyen bu DLC’ler oyun deneyiminizi zenginleştiriyor.

Rise of the Tomb Raider'ın Türkçe yaması hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin Tomb Raider oyunları ile aranız nasıl? Rise of the Tomb Raider'ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz?