En İyi Yüzüklerin Efendisi Oyunu Hangisi?

Yüzüklerin Efendisi serisi kitaplarıyla ve filmleriyle adeta küresel bir fenomen. Pek çok kişinin gönülden bağlı olduğu bu edebi külliyatın elbette pek çok oyunu mevcut. Yüzüklerin Efendisi hayranları için bugüne kadar pek çok oyun yapıldı ancak iyi olan oyunlar ya eski, ya oynanamaz halde ya da iyi yapımlar değiller. Haliyle en iyi Yüzüklerin Efendisi oyununun hangisi olduğuna karar vermek güç.

Bu yazımızda sizler için en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunlarını sıralamaya çalıştık. Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisi ile tekrar dirilen bu markanın oyunlarına merak saldıysanız aşağıdaki liste çok işinize yarayabilir.

Gelmiş Geçmiş En İyi Yüzüklerin Efendisi Oyunları

LEGO: The Lord of the Rings

The Lord Of The Rings Online

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

The Lord Of The Rings: The Return Of The King

The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth

The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth 2

LEGO: The Lord of the Rings

Yüzüklerin Efendisi’ni seviyorsanız fakat LEGO oyunlarına uzaksanız LEGO: The Lord of the Rings ile ön yargılarınızı kırabilirsiniz. LEGO markası, pek çok ünlü serinin oyunlarını yapıyor. Bu kervana Yüzüklerin Efendisi de katıldı. Filmdeki sahneleri oyunlaştıran bu yapım farklı bir Orta Dünya deneyimi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

The Lord Of The Rings Online

Orta Dünya gibi uçsuz bucaksız bir evrenin MMORPG’si olmaz olur mu? Kendine has bir kitlesi olan The Lord Of The Rings Online çok iyi bir MMORPG oyunu olmasa da Orta Dünya sevdalılarının keyifli vakit geçirebilecekleri bir oyun.

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Kart oyunları ile aranız iyi değilse ve Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu oyun ile birlikte kart oyunlarına sempati duyabilirsiniz. PvE şeklinde oynanan ve bir hikayeye sahip olan bu oyun tek kişilik bir kart oyunu deneyimi sunuyor. PvP modu bulunmadığı için bu türe yeni girecek olan oyuncular için oldukça ideal bir yapım.

The Lord Of The Rings: The Return Of The King

2003 yılında piyasaya sürülen The Lord Of The Rings: The Return Of The King, film ile aynı ada sahip bir oyundu. 2000’lerin başındaki film oyunları furyasının en büyük temsilcilerinden olan The Return Of The King dönemine göre çok iyi bir oyundu. Yılların eskittiği bu oyunu günümüzde oynadığınızda biraz zorlanabilirsiniz ancak alıştığınızda keyif almanız olası.

The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth

Yılların eskitemediği RTS oyunu The Battle For Middle Earth her Yüzüklerin Efendisi hayranının sıkılmadan oynayabileceği bir oyun. Oldukça iyi bir hikaye moduna sahip ve çevrimiçi olarak oynamak da mümkün. Bir Yüzüklerin Efendisi hayranı için The Battle For Middle Earth’den daha iyi olabilecek olan tek bir oyun vardır. O da devam oyunu.

The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth 2

Önceki oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapıp daha fazla karakter ve animasyon ekleyen The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth 2 benzersiz bir strateji oyunu. Orta Dünya’ya ait en iyi oyunlardan biri olan The Battle For Middle Earth serisi bugün bile hala oynanabilecek kadar iyi bir oyun.

Listede Neden Middle-earth: Shadow of Mordor ve Shadow of War Yok?

Listede Shadow of Mordor ve Shadow of War’u göremediğiniz için epey şaşırmış olabilirsiniz. Haliyle neden bu iki oyunun listede olmadığını merak etmiş olmalısınız. Zira pek çok kişi için bu iki oyun en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunları. Peki bu iki oyuna listede yer vermedik?

Shadow of Mordor ve Shadow of War, Monolith Productions tarafından geliştirilmiş ve WB Games tarafından sırasıyla 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanmıştır. İyi grafiklere sahip, modern bir oynanış sunan ve pek çok kişi tarafından olumlu not alan bu oyunlar neden en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunları değil? Çünkü bu iki oyun birer Yüzüklerin Efendisi oyunu değiller. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter bile sırf bu oyun için yaratılmış, kitapta ve filmlerde karşılığı olmayan bir karakter.

Bu oyunlar hikaye olarak da Yüzüklerin Efendisi külliyatına ve ruhuna aykırı yapımlar. Öyle ki bu iki oyun daha çok ork avlama üzerine kurulmuş oyunlardır. Ork ordusu oluşturup Sauron’u orklarla yenmeye çalıştığımız bir oyundur. Yüzüklerin Efendisi’nin ruhunu özümsemiş sıkı hayranlar bu fikrin Orta Dünya konseptine ne kadar aykırı olabileceğini hemen anlarlar. Shadow of Mordor ve Shadow of War Yüzüklerin Efendisi oyunu değil, Yüzüklerin Efendisi ismini taşıyan fantastik öğeler ile bezenmiş bir aksiyon/macera oyunudur. Hikaye ve konsept bakımından Orta Dünya ile taban tabana zıt bir yapımdır. Bu nedenlerden ötürü en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunları listesinde bu iki oyuna yer vermedik.

En iyi Yüzüklerin Efendisi oyunlarını sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Yüzüklerin Efendisi oyununuz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.