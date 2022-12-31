En İyi Yüzüklerin Efendisi Oyunu Hangisi?
Yüzüklerin Efendisi sadece kitaplarıyla ve filmleriyle değil oyunlarıyla da meşhur. Yazımıza göz atın ve en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunlarını keşfedin.
Yüzüklerin Efendisi serisi kitaplarıyla ve filmleriyle adeta küresel bir fenomen. Pek çok kişinin gönülden bağlı olduğu bu edebi külliyatın elbette pek çok oyunu mevcut. Yüzüklerin Efendisi hayranları için bugüne kadar pek çok oyun yapıldı ancak iyi olan oyunlar ya eski, ya oynanamaz halde ya da iyi yapımlar değiller. Haliyle en iyi Yüzüklerin Efendisi oyununun hangisi olduğuna karar vermek güç.
Kitaptan Uyarlanan En İyi Filmler
Öyle filmler var ki çoğumuz bu başyapıt filmlerin kitaplardan uyarlandığını dahi bilmiyoruz. Yazarların ellerinde dökülen kelimelerin filmlere dönüşeceğini belki onlar dahi bilmiyordu.
Bu yazımızda sizler için en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunlarını sıralamaya çalıştık. Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisi ile tekrar dirilen bu markanın oyunlarına merak saldıysanız aşağıdaki liste çok işinize yarayabilir.
Gelmiş Geçmiş En İyi Yüzüklerin Efendisi Oyunları
- LEGO: The Lord of the Rings
- The Lord Of The Rings Online
- The Lord of the Rings: Adventure Card Game
- The Lord Of The Rings: The Return Of The King
- The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth
- The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth 2
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
Kült film serisi John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat serisinden uyarlanarak çekilmiş Peter Jackson imzalı bir film üçlemesi olarak karşımıza çıktı.
LEGO: The Lord of the Rings
Yüzüklerin Efendisi’ni seviyorsanız fakat LEGO oyunlarına uzaksanız LEGO: The Lord of the Rings ile ön yargılarınızı kırabilirsiniz. LEGO markası, pek çok ünlü serinin oyunlarını yapıyor. Bu kervana Yüzüklerin Efendisi de katıldı. Filmdeki sahneleri oyunlaştıran bu yapım farklı bir Orta Dünya deneyimi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.
The Lord Of The Rings Online
Orta Dünya gibi uçsuz bucaksız bir evrenin MMORPG’si olmaz olur mu? Kendine has bir kitlesi olan The Lord Of The Rings Online çok iyi bir MMORPG oyunu olmasa da Orta Dünya sevdalılarının keyifli vakit geçirebilecekleri bir oyun.
Yıllandıkça Güzelleşen 6 Muhteşem MMO Oyunu
Online oyunların tarihine baktığımızda aralarından çok azının aynı tazelikte kaldığını görüyoruz. Bizi alıp dünyanın öbür ucundaki insanlarla bir araya getiren, karakterlerimizde bambaşka dünyalar keşfettiğimiz bu oyunlar arasında öyleleri var ki hiç eskimiyorlar desek yeridir.
The Lord of the Rings: Adventure Card Game
Kart oyunları ile aranız iyi değilse ve Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu oyun ile birlikte kart oyunlarına sempati duyabilirsiniz. PvE şeklinde oynanan ve bir hikayeye sahip olan bu oyun tek kişilik bir kart oyunu deneyimi sunuyor. PvP modu bulunmadığı için bu türe yeni girecek olan oyuncular için oldukça ideal bir yapım.
Yüzüklerin Efendisi'ndeki Tek Yüzüğün Üzerinde Ne Yazıyor?
Yüzüklerin Efendisi; kitaplarıyla, filmleriyle hatta oyunları ile bizleri yıllarca peşinden koşturmuş bir markadır.
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
2003 yılında piyasaya sürülen The Lord Of The Rings: The Return Of The King, film ile aynı ada sahip bir oyundu. 2000’lerin başındaki film oyunları furyasının en büyük temsilcilerinden olan The Return Of The King dönemine göre çok iyi bir oyundu. Yılların eskittiği bu oyunu günümüzde oynadığınızda biraz zorlanabilirsiniz ancak alıştığınızda keyif almanız olası.
Amazon'un Yüzüklerin Efendisi Oyunu İptal Edildi: İşte Nedeni!
Yüzüklerin Efendisi oyunu hakkında oyuncuları üzen bir açıklama geldi. Amazon tarafından yapılan açıklama ile birlikte The Lord of The Rings isimli yapımın iptal edildiği ortaya çıktı.
The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth
Yılların eskitemediği RTS oyunu The Battle For Middle Earth her Yüzüklerin Efendisi hayranının sıkılmadan oynayabileceği bir oyun. Oldukça iyi bir hikaye moduna sahip ve çevrimiçi olarak oynamak da mümkün. Bir Yüzüklerin Efendisi hayranı için The Battle For Middle Earth’den daha iyi olabilecek olan tek bir oyun vardır. O da devam oyunu.
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Oyuncuları Kimdir?
2 Eylül’de ilk 2 bölümü yayınlanan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, her Cuma yayınlanan yeni bölümü ile gündem olmayı başarıyor.
The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth 2
Önceki oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapıp daha fazla karakter ve animasyon ekleyen The Lord Of The Rings: The Battle For Middle Earth 2 benzersiz bir strateji oyunu. Orta Dünya’ya ait en iyi oyunlardan biri olan The Battle For Middle Earth serisi bugün bile hala oynanabilecek kadar iyi bir oyun.
Listede Neden Middle-earth: Shadow of Mordor ve Shadow of War Yok?
Listede Shadow of Mordor ve Shadow of War’u göremediğiniz için epey şaşırmış olabilirsiniz. Haliyle neden bu iki oyunun listede olmadığını merak etmiş olmalısınız. Zira pek çok kişi için bu iki oyun en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunları. Peki bu iki oyuna listede yer vermedik?
Elon Musk Rings of Power Hakkında Konuştu: "Tolkien Mezarında Ters Döndü"
Son yılların en çok beklenen dizileri arasında yer alan Rings of Power, henüz yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen çoğu kişinin gündemine girdi.
Shadow of Mordor ve Shadow of War, Monolith Productions tarafından geliştirilmiş ve WB Games tarafından sırasıyla 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanmıştır. İyi grafiklere sahip, modern bir oynanış sunan ve pek çok kişi tarafından olumlu not alan bu oyunlar neden en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunları değil? Çünkü bu iki oyun birer Yüzüklerin Efendisi oyunu değiller. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter bile sırf bu oyun için yaratılmış, kitapta ve filmlerde karşılığı olmayan bir karakter.
Warner Bros, Shadow of Mordor için YouTuberlara Rüşvet Dağıtmış!
Sinema sektörünün en büyük aktörlerinden olan ve yüksek bütçeli video oyunların yapımını üstlenen Warner Bros'un tüketicileri aldattığına hükmedildi.
Bu oyunlar hikaye olarak da Yüzüklerin Efendisi külliyatına ve ruhuna aykırı yapımlar. Öyle ki bu iki oyun daha çok ork avlama üzerine kurulmuş oyunlardır. Ork ordusu oluşturup Sauron’u orklarla yenmeye çalıştığımız bir oyundur. Yüzüklerin Efendisi’nin ruhunu özümsemiş sıkı hayranlar bu fikrin Orta Dünya konseptine ne kadar aykırı olabileceğini hemen anlarlar. Shadow of Mordor ve Shadow of War Yüzüklerin Efendisi oyunu değil, Yüzüklerin Efendisi ismini taşıyan fantastik öğeler ile bezenmiş bir aksiyon/macera oyunudur. Hikaye ve konsept bakımından Orta Dünya ile taban tabana zıt bir yapımdır. Bu nedenlerden ötürü en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunları listesinde bu iki oyuna yer vermedik.
En iyi Yüzüklerin Efendisi oyunlarını sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Yüzüklerin Efendisi oyununuz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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