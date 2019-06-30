Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve sürükleyici kart oyunları ile dikkat çeken Ultimate Cribbage, birbirinden eğlenceli iskambil oyunları oynayabileceğiniz eşsiz bir oyunudur.

Göz yormayan sade grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, oynamak istediğiniz iskambil oyununu seçerek rakiplerinize meydan okumak ve şansın kimde olduğunu göstererek en yüksek puana ulaşmaktır. Her oyununun kendine özgü kuralları ve mantığı bulunmaktadır. Pratik düşünme yeteneğinizi kullanarak ortaya atılan karta göre stratejik hamleler yapmalı ve rakiplerinizi mağlup ederek seviye atlamalısınız. 12 farklı zorluk derecesinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve kendinizi geliştirerek daha zor bölümleri oynayabilirsiniz.

Oyunda birbirinden zorlu ve eğlenceli onlarca iskambil bölümü yer almaktadır. Ayrıca her kağıt oyununun farklı kural ve stratejileri bulunmaktadır. Zorluk seviyesini belirleyerek oyuna başlayabilir ve mantığını kavrayarak ilerleyebilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren Ultimate Cribbage, kağıt oyunları arasında bulunan benzersiz bir oyundur.