24 GB RAM’e Sahip ROG Phone 8 Ultimate Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefon pazarında da uzun yıllardır faaliyet göstermeye başlayan Asus, ROG Phone serisine yeni modeller kazandırmaya devam ediyor.

Markanın yeni amiral gemisi olan ROG Phone 8 Ultimate, son olarak performans testinde görüldü ve özellikleri daha belirgin bir hal aldı.

Biz de bu yazımızda oyun canavarı olarak nitelendirilen 24 GB RAM’e sahip ROG Phone 8 Ultimate’nin özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini detaylarıyla aktardık!

ROG Phone 8 Ultimate Özellikleri

ROG Phone 8 Ultimate, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden oluşuyor. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecini temel alıyor ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeğe sahip.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye Ray Tracing tabanlı Adreno 750 grafik birimine eşlik ediyor. Cihaz, 24 GB RAM ile daha güçlü bir performans sergiliyor.

Aynı zamanda telefonun işletim sistemi, Android 14 tabanlı. Ek olarak 65 W hızlı şarj desteğinden oluşan telefon, oyun oynamayı mobilden sevenler için biçilmiş kaftan niteliği taşıyor.

Cihaz, ASUS_AI2401_A model numarasını taşıyor.

ROG Phone 8 Ultimate Fiyatı

ROG Phone 8 Ultimate, gelişmiş soğutma sistemine sahiptir. Bu durum, cihazın mükemmel performans sergilemesini sağlıyor. Telefon, Geekbench test sonuçlarına göre 2.235 puan alıyor.

Çok çekirdek testindeyse 7.098 puana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belirttiğimiz bu rakamlar, Qualcomm tarafından paylaşılanlara paraleldir. Fakat cihazın fiyatına dair şu an için net bilgi veremiyoruz.

ROG Phone 8 Ultimate Çıkış Tarihi

Güçlü bir işlemciye ve RAM kapasitesine sahip olan ROG Phone 8 Ultimate’in lansmanına biraz daha zaman var. Bu sebeple çıkış tarihi konusunda da kesin bilgi veremiyoruz.

İlerleyen süreçte cihazın hem fiyatı hem de çıkış tarihiyle ilgili bir gelişme yaşandığında buradan sizleri bilgilendireceğiz.