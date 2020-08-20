Untis Mobile uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir eğitim uygulamasıdır.

Güncel takvim bilgilerinize anında ulaşmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Bir asistan gibi size yardımcı olacak toplantılarınızı ve acil olarak yapmanız gerekenleri size hatırlatacaktır. İstediğiniz aya haftaya veya güne bir not bırakabilir veya o gün yapacaklarınızı listeleyebilirsiniz.

Çevrimiçi olduğunuz sürece yazdığınız her şey otomatik olarak kaydedilir. Fakat aldığınız notları kontrol ederken hiçbir internet bağlantısına ihtiyaç duymazsınız. Silmediğiniz sürece bütün veriler cihazınızda saklanır. Kolay erişimi ve dikkat çekici olması sizin işinizi daha kolay halletmenizi sağlayacaktır.

Çizelgenizi göz önünde tutmak isterseniz ana ekranınıza yerleştirebilirsiniz. Siz de kolay erişilebilir bir cep asistanı arıyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.