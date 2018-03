Will Hero, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir platform oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu parkurları tamamlamanız gereken oyunda düşmanları etkisiz hale getirmeli ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız.

Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Will Hero, yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz keyifli bir oyundur. Saldırı yaparak ilerlediğiniz oyunda karanlık zindanları keşfediyor ve keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda liderlik koltuğuna oturmak için mücadele ediyorsunuz. Farklı özel güçleri kullanabileceğiniz oyunda puanlar kazanarak farklı karakterlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Rengarenk bir atmosferde geçen oyunda işiniz çok zor. Heyecan verici bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğim Will Hero, aynı zamanda çocukların da beğenerek oynayabileceği türden bir mobil oyundur. Will Hero oyununu sakın kaçırmayın.

Will Hero oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.