Cheetah Mobile tarafından geliştirilen ve yayınlanan World Creator ücretsiz bir mobil bulmaca oyunudur.

Tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere farklı oyun modları oynama imkanı veren World Creator, çeşitli temalar ile bizlere farklı görsellikler sunuyor. Oyun içerisinde binalar inşa ederek birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışacağız. Farklı binalar ile sağa sola öne arkaya hareket ederek bulmacaları çözmeye çalışacağız.

500 binden fazla oyuncu tarafından deli gibi oynanan World Creator, rengarenk atmosferi ve geniş içerikleri ile tatmin edici özelliklere sahip. Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım da kolaydan zora doğru bulmacaları çözecek ve eğlence dolu anlar yaşayacağız.

Tek bir parmak hareketi ile hamleler yaparak bulmacaların üstesinden geleceğiz.

İyi oyunlar dileriz.