İnternete bağlı olmadan ücretsiz olarak oynanabilen Zombie Run 2 ile adrenalin dolu anlara tanıklık etmeye hazır olun!

Klasik bir koşu oyunu olarak lansmana çıkan Zombie Run 2 mobil platformda aksiyon oyunları arasında gösteriliyor.

Farklı karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde oyuncular telefonlarının ekranları üzerinde tek bir parmak hareketi ile karakterlerini kontrol edecek ve engellere takılmadan ilerlemeye çalışacaklar.

Tempolu bir oynanışa ev sahipliği yapan oyun düzenli olarak aldığı güncellemeler ile yeni içeriklere de ulaşmaya devam ediyor.

Oyuncular yapım içerisinde engellere takılmadan koşarken karşılarına çıkan nesneleri de toplayacak, bu nesneler ile yeni karakterlerin kilitlerini açarak, onları da seçebilecek ve kullanabilecekler.

500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, 4.1 gibi bir oyuncu incelemesine sahip.