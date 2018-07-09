Türk Yapımı En İyi Mobil Oyunlar (iOS)

En iyi Türk yapımı mobil oyunları bu listede bir araya getirdik. Türk uygulama geliştiricilerin hazırladığı, App Store editörlerinin de dikkatini çeken birbirinden güzel yerli mobil oyunları bulacağınız listede yarıştan bulmacaya, platformdan arcade’e farklı türler bir arada. Aralarında internetsiz oynama seçeneği sunan kaliteli yapımlar da mevcut.

iOS platformunda da çıktığı günden bugüne milyonlarca kez indirilmiş, popüler birçok Türk yapımı oyun mevcut. Apple tarafından ödül almış, App Store editörlerinin de oynadığı Türk yapımı oyunların sayısı epey fazla. Bu listede Türk yapımı en iyi iOS oyunlara yer verdik. Hem App Store’da öne çıkarılan, hem de Tamindir olarak beğendiğimiz, oynamaktan keyif aldığımız Türk yapımı oyunlar listeyi oluşturuyor.

Türk uygulama geliştiricilerin imzasını taşıyan popüler iOS oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan hızlıca ulaşabilirsiniz. Tümü hem iPhone hem de iPad’da oynanabiliyor.