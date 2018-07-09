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Türk Yapımı En İyi Mobil Oyunlar (iOS)

Türk Yapımı En İyi Mobil Oyunlar (iOS)
Erkan Calp
Erkan Calp -

En iyi Türk yapımı mobil oyunları bu listede bir araya getirdik. Türk uygulama geliştiricilerin hazırladığı, App Store editörlerinin de dikkatini çeken birbirinden güzel yerli mobil oyunları bulacağınız listede yarıştan bulmacaya, platformdan arcade’e farklı türler bir arada. Aralarında internetsiz oynama seçeneği sunan kaliteli yapımlar da mevcut.

iOS platformunda da çıktığı günden bugüne milyonlarca kez indirilmiş, popüler birçok Türk yapımı oyun mevcut. Apple tarafından ödül almış, App Store editörlerinin de oynadığı Türk yapımı oyunların sayısı epey fazla. Bu listede Türk yapımı en iyi iOS oyunlara yer verdik. Hem App Store’da öne çıkarılan, hem de Tamindir olarak beğendiğimiz, oynamaktan keyif aldığımız Türk yapımı oyunlar listeyi oluşturuyor.

Türk uygulama geliştiricilerin imzasını taşıyan popüler iOS oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan hızlıca ulaşabilirsiniz. Tümü hem iPhone hem de iPad’da oynanabiliyor.

A Word Kelime Oyunu A Word Kelime Oyunu
A Word Kelime Oyunu A Word Kelime Oyunu ile konularına göre gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarıyor ve çok eğleniyorsunuz. ÜCRETSİZ
Black Blue Black Blue
Black Blue Black Blue, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.
Hocus Hocus
Hocus hocus, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlayıcı bir bulmaca oyunudur. ÜCRETSİZ
LOLO: Puzzle Game LOLO: Puzzle Game
LOLO: Puzzle Game LOLO: Puzzle Game, iOS cihazlarınız üzerinde severek oynayabileceğiniz renkli, sürükleyici ve yenilikçi bir bulmaca oyunudur. ÜCRETSİZ
LVL LVL
LVL LVL, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz 3 boyutlu bulmaca oyunudur.
MoBu MoBu
MoBu MoBu, iPhone ve iPad cihazlar üzerinde oynayabileceğimiz bir macera oyunu. ÜCRETSİZ
Newton - Gravity Puzzle Newton - Gravity Puzzle
Newton - Gravity Puzzle Newton - Gravity Puzzle, yer çekimine meydan okuduğunuz mobil bulmaca oyunu.
rop rop
rop rop, iOS cihazları üzerinde oynayabilecekleri zihin yoran bir bulmaca oyunu arayan herkesin denemesi gereken bir yapım.
Sapan (slingshot) Sapan (slingshot)
Sapan (slingshot) Sapan (slingshot) mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur
Scale Scale
Scale Scale, iOS işletim sistemli iPhone ve iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz bulmaca oyunu. ÜCRETSİZ
Slidey: Block Puzzle Slidey: Block Puzzle
Slidey: Block Puzzle Slidey: Block Puzzle, iPhone ve iPad'de oynanabilir blok kırmaya dayalı bulmaca oyunu. ÜCRETSİZ
Toy Blast Toy Blast
Toy Blast Toy Blast, renkli taşları eşleştirmeye çalıştığımız eğlenceli bir bulmaca oyunu. ÜCRETSİZ
Traffic Racer Traffic Racer
Traffic Racer Traffic Racer, iPhone ve iPad'leriniz üzerinde oynayabileceğiniz heyecanlı ve eğlenceli bir araba yarışı oyunudur.
Traffic Rider Traffic Rider
Traffic Rider Traffic Rider, iPhone ve iPad'leriniz üzerinde oynayabileceğiniz heyecanlı ve aksiyonlu bir motor oyunudur. ÜCRETSİZ
voi voi
voi Voi, iPhone ve iPad üzerinden oynanabilen bir bulmaca oyunudur. Geliştiricisi ise daha önce birçok oyunuyla ödüller alan Yunus Ayyıldız'dır ve oynanışı karşıt renkler üzerine kuruludur.
Recontact Istanbul:Eyes Of Sky Recontact Istanbul:Eyes Of Sky
Recontact Istanbul:Eyes Of Sky Sürükleyici bir interaktif polisiye macera oyunu ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2018 Euro Truck Simulator 2018
Euro Truck Simulator 2018 Euro Truck Simulator 2018, Avrupa yollarını kapsayan bir mobil kamyon oyunu ÜCRETSİZ
Drift Max Pro Drift Max Pro
Drift Max Pro Mobil platformdaki en iyi drift yarışı oyunu ÜCRETSİZ
Sling Drift Sling Drift
Sling Drift Tek parmakla rahatça oynanan drift yarış oyunu ÜCRETSİZ

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