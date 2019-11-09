Tenis oyuncunu ve evcil hayvanını geliştirerek nefes kesen müsabakalara çıkacağınız ve farklı turnuvalarda yarışarak onlarca kupa kazanacağınız tenis ace, Android ve İOS sürümleri sayesinden arklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir tenis oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve tarzlara sahip onlarca tenis oyuncusu ve birbirinden sevimli birçok evcil hayvan arasından dilediğinizi seçerek ikili tenis maçları yapmak ve puan toplayarak seviye atlamaktır. Karakterinizi ve evcil hayvanınızı geliştirerek profesyonel bir tenisçi olabilir ve gittikçe daha güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Maçları kazandıkça farklı karakterlerin kilidini açabilir ve yeni ekipmanlara ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve gerçekçi kontrolleri ile tenis tutkunları için özel olarak tasarlanan benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunu dilerseniz online modda oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla zorlu maçlara çıkabilirsiniz. Spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan tenis ace ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve tenis tutkunuzu doyasıya yaşayabilirsiniz.