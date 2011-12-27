qBittorrent3.3.14 (Windows)
Torrent Dosya Arama, İndirme ve Paylaşma Programı
uTorrent alternatifi, tüm platformlarda çalışabilen küçük boyutlu ve basit bir torrent istemcisi. Torrent dosyanızı oluşturup, dosyanızı paylaşabilir, RSS desteği sayesinde beğendiğiniz siteleri uzaktan takip edebilir ve basit arama özelliği sayesinde popüler torrent siteleri üzerinden aradığınız içeriğe ait tüm sonuçları listeyebilirsiniz. Ve tek tıkla dosyayı indirmeye başlayabilirsiniz. Uzaktan erişimi açarak web arayüzü üzerinden nerede olursanız olun bilgisayarınıza ve torrent programınıza bağlanabilirsiniz. Herşey kontrolünüz altında.
Genel Özellikler:
- Windows 2000/XP/Vista/7 sürümlerini destekler.
- Türkçe dahil 20+ dili desteklemektedir. Varsayılan olarak İngilizce dili ile kurulmakta. Türkçe kullanım için ayarlar sekmesinden dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirmeniz yeterli.
- Artık alışkın olduğumuz arama bölümü ile aramak istediğiniz dosyanın adını yazmanı yeterli. Kayıtlı olan tüm torrent sitelerinde arama yaparak işlem bittiğinde size bilgi vermektedir.
- Linux, Mac, Windows, Free BSD sistemlerinde sorunsuzca çalışmaktadır.
- Uzak bağlantı ayarları sayesinde bilgisayarınızın başında olmadığında ble uzaktan erişim imkanı vermekte. Ayarlar bölümündeki Web UI sekmesini aktif etmeniz gerekmektedir.
- C++ dilinde hazırlanmış, Phyton kütüphaneleriyle desteklenmiş Qt arayüzünü kullanan program ayrıca KDE arayüzü ile de uyumlu çalışmaktadır.
- IPv6 uyumlu.
- Gelişmiş RSS desteği.
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5- qBittorrent 3.1.12 için Murat Bal dedi ki;
En iyi torrent programı bu kullanmayan pişman olurArtı Yönleri: En iyisi bu Eksi Yönleri: Yok
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5- qBittorrent 3.1.5 için Serkan Çağlar dedi ki;
Şahsen bende qbitorrent i 3 ay kadar önce kefşettim çünkü utorrent ve bittorrent içindeki reklamlar a gıcık olmuştum içinde reklam olan hiçbir programı kullanmam kolay kolay mutlaka alternatif programlara bakarım arayış içindeyken qbittorent i buldum bundan iyisi yokmuş kullanınca anladım. İçinde rahatsız edici reklam falan yok sade tertemiz çok güzel ara yüzü var çok kullanışlı şu an vazgeçilmezim oldu iyininde iyisi varmışArtı Yönleri: En iyisi bu Eksi Yönleri: yok diyebilirim
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5- qBittorrent 3.1.5 için Real dedi ki;
Şimdiye kadar gördüğüm en iyi torrent istemcisi. Şimdiye kadar kullanmadığım için pişman oldum. Burdan torrent istemci testlerine bakabilirsiniz. uTorrent yerlerde sürünüyor haberiniz yok. qBittorrent ile bir dosya indirdiğimde inanın webde hiç gezemiyorum indirmeyi duraklatmak zorunda kalıyorum. Reklam falan hiç yok. Arama motoru da var.
Ayrıca Tamindir'den bu programı test etmelerini, tanıtmalarını rica ediyorum. Yeni sürümü de çıkmış.
http://tamind.ir/mk8
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qBittorrent 3.0.11 için Ali Eray dedi ki;
bittorrent çakması :) qBittorrent neymiş
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Arapça Çince Fransızca ispanyolca Türkçe italyanca İngilizce Almanca
- Geçen Hafta / Toplam:
- 5 / 14,143
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- qBittorrent
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