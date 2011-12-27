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qBittorrent
TamindirWindowsİnternetDosya PaylaşımıQBittorrent

qBittorrent

3.3.14 (Windows)
qBittorrent İndir Hemen İndir

15.8 MB
Editör Puanı: 4/5
4

3 Kullanıcı: 5/5

5
Ayarlar Sayfası
Arama Ekranı

Torrent Dosya Arama, İndirme ve Paylaşma Programı

Tuna Aras Son güncelleme 48 dakika önce

uTorrent alternatifi, tüm platformlarda çalışabilen küçük boyutlu ve basit bir torrent istemcisi. Torrent dosyanızı oluşturup, dosyanızı paylaşabilir, RSS desteği sayesinde beğendiğiniz siteleri uzaktan takip edebilir ve basit arama özelliği sayesinde popüler torrent siteleri üzerinden aradığınız içeriğe ait tüm sonuçları listeyebilirsiniz. Ve tek tıkla dosyayı indirmeye başlayabilirsiniz. Uzaktan erişimi açarak web arayüzü üzerinden nerede olursanız olun bilgisayarınıza ve torrent programınıza bağlanabilirsiniz. Herşey kontrolünüz altında.

Genel Özellikler:

  • Windows 2000/XP/Vista/7 sürümlerini destekler.
  • Türkçe dahil 20+ dili desteklemektedir. Varsayılan olarak İngilizce dili ile kurulmakta. Türkçe kullanım için ayarlar sekmesinden dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirmeniz yeterli.
  • Artık alışkın olduğumuz arama bölümü ile aramak istediğiniz dosyanın adını yazmanı yeterli. Kayıtlı olan tüm torrent sitelerinde arama yaparak işlem bittiğinde size bilgi vermektedir.
  • Linux, Mac, Windows, Free BSD sistemlerinde sorunsuzca çalışmaktadır.
  • Uzak bağlantı ayarları sayesinde bilgisayarınızın başında olmadığında ble uzaktan erişim imkanı vermekte. Ayarlar bölümündeki Web UI sekmesini aktif etmeniz gerekmektedir.
  • C++ dilinde hazırlanmış, Phyton kütüphaneleriyle desteklenmiş Qt arayüzünü kullanan program ayrıca KDE arayüzü ile de uyumlu çalışmaktadır.
  • IPv6 uyumlu.
  • Gelişmiş RSS desteği.
  • Murat Bal
    5
    - qBittorrent 3.1.12 için Murat Bal dedi ki;

    En iyi torrent programı bu kullanmayan pişman olur

    Artı Yönleri: En iyisi bu Eksi Yönleri: Yok
    11 Mayıs 2015 Pazartesi - 13:21:27 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Serkan Çağlar
    5
    - qBittorrent 3.1.5 için Serkan Çağlar dedi ki;

    Şahsen bende qbitorrent i 3 ay kadar önce kefşettim çünkü utorrent ve bittorrent içindeki reklamlar a gıcık olmuştum içinde reklam olan hiçbir programı kullanmam kolay kolay mutlaka alternatif programlara bakarım arayış içindeyken qbittorent i buldum bundan iyisi yokmuş kullanınca anladım. İçinde rahatsız edici reklam falan yok sade tertemiz çok güzel ara yüzü var çok kullanışlı şu an vazgeçilmezim oldu iyininde iyisi varmış

    Artı Yönleri: En iyisi bu Eksi Yönleri: yok diyebilirim
    16 Nisan 2015 Perşembe - 22:59:48 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Real
    5
    - qBittorrent 3.1.5 için Real dedi ki;

    Şimdiye kadar gördüğüm en iyi torrent istemcisi. Şimdiye kadar kullanmadığım için pişman oldum. Burdan torrent istemci testlerine bakabilirsiniz. uTorrent yerlerde sürünüyor haberiniz yok. qBittorrent ile bir dosya indirdiğimde inanın webde hiç gezemiyorum indirmeyi duraklatmak zorunda kalıyorum. Reklam falan hiç yok. Arama motoru da var.
    Ayrıca Tamindir'den bu programı test etmelerini, tanıtmalarını rica ediyorum. Yeni sürümü de çıkmış.
    http://tamind.ir/mk8

    13 Şubat 2015 Cuma - 22:53:43 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Ali Eray
    qBittorrent 3.0.11 için Ali Eray dedi ki;

    bittorrent çakması :) qBittorrent neymiş

    31 Temmuz 2013 Çarşamba - 17:02:17 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Arapça Çince Fransızca ispanyolca Türkçe italyanca İngilizce Almanca
Geçen Hafta / Toplam:
5 / 14,143
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
qBittorrent

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