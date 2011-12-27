uTorrent alternatifi, tüm platformlarda çalışabilen küçük boyutlu ve basit bir torrent istemcisi. Torrent dosyanızı oluşturup, dosyanızı paylaşabilir, RSS desteği sayesinde beğendiğiniz siteleri uzaktan takip edebilir ve basit arama özelliği sayesinde popüler torrent siteleri üzerinden aradığınız içeriğe ait tüm sonuçları listeyebilirsiniz. Ve tek tıkla dosyayı indirmeye başlayabilirsiniz. Uzaktan erişimi açarak web arayüzü üzerinden nerede olursanız olun bilgisayarınıza ve torrent programınıza bağlanabilirsiniz. Herşey kontrolünüz altında.

Genel Özellikler: