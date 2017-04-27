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Schedule SMS
TamindirMobilİletişimSchedule SMS - Android Için SMS Zamanlama Uygulaması

Schedule SMS

Schedule SMS İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Schedule SMS
Schedule SMS
Schedule SMS

Schedule SMS uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan mesajlarınızı zamanlayarak gönderebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Schedule SMS uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan mesajlarınızı zamanlayarak gönderebilirsiniz.

Doğum günü, sevgililer günü vb. özel günler ve diğer durumlarda ileri zamanlarda gönderilmesi gereken mesajlarınızı kolayca zamanlayabileceğiniz Schedule SMS uygulaması sizi büyük bir yükten kurtarabilir. Göndermek istediğiniz mesajı ve kişiyi seçtikten sonra, hangi tarihte gönderilmesini istediğinizi de seçtikten sonra belirttiğiniz tarihte otomatik olarak mesajınızı gönderen uygulama oldukça kolay bir arayüze de sahip.

Zamanladığınız mesajlar teslim edildiğinde sesli bildirimler de gönderen Schedule SMS uygulaması pil ömrünüzü uzatmak için de çeşitli iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Oldukça güzel widget’lar ve hızlı kaydırma hareketiyle silme gibi fonksiyonlar da içeriyor. İngilizce, Fransızca, Rusça, Lehçe, Vietnamca, Slovence ve Sırpça dillerinde destek veren uygulama, desteklediği dilleri her geçen gün artırmaya devam ediyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.2 ve üzeri
Üretici:
Pham Hung Son
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