Schedule SMS uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan mesajlarınızı zamanlayarak gönderebilirsiniz.

Doğum günü, sevgililer günü vb. özel günler ve diğer durumlarda ileri zamanlarda gönderilmesi gereken mesajlarınızı kolayca zamanlayabileceğiniz Schedule SMS uygulaması sizi büyük bir yükten kurtarabilir. Göndermek istediğiniz mesajı ve kişiyi seçtikten sonra, hangi tarihte gönderilmesini istediğinizi de seçtikten sonra belirttiğiniz tarihte otomatik olarak mesajınızı gönderen uygulama oldukça kolay bir arayüze de sahip.

Zamanladığınız mesajlar teslim edildiğinde sesli bildirimler de gönderen Schedule SMS uygulaması pil ömrünüzü uzatmak için de çeşitli iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Oldukça güzel widget’lar ve hızlı kaydırma hareketiyle silme gibi fonksiyonlar da içeriyor. İngilizce, Fransızca, Rusça, Lehçe, Vietnamca, Slovence ve Sırpça dillerinde destek veren uygulama, desteklediği dilleri her geçen gün artırmaya devam ediyor.