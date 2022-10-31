İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri de iletişimdir. Öyle ki iletişim olmasaydı belki de hayatta kalamayacaktık. İletişim yöntemleri, hayvanların bile iletişim kurduğu bu dünyada birçok kez evrim geçirmiş durumdadır.

Örneğin: Bir zamanlar duman ile haberleşirken şu an internet diye hayatımızda bir şey var. Tabi internet'de yerinde sabit kalmıyor. Öyle ki şimdiye kadar en çok kullanılan MSN artık yerini çok farklı şeylere bıraktı. Biz de sizler için şimdinin en popüler iletişim uygulamaları neler? Derledik.

En Popüler İletişim Uygulamaları

WhatsApp

Telegram

Signal

WeChat

Instagram

Twitter

Discord

Mail

WhatsApp

Şu an SMS'in yerini alan en büyük iletişim platformlarından biri de WhatsApp'tır. Öyle ki milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın SMS'ten daha popüler olduğu apaçık ortada.

Telegram

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri Telegram olduğunu artık hepimiz biliyoruz birçok farklı özelliği bulunan Telegram'ın özellikle duyurularda en çok kullanılan iletişim araçlarından biridir.

Signal

Hiç şüphesiz gizli iletişim platformları denilince akla gelen ilk uygulamalardan biri olan Signal en popüler iletişim uygulamaları arasında yerini almaktadır. Son dönemlerde oldukça popüler olan Signal, en güvenli iletişim uygulamalarından biridir.

WeChat

Dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından birinin WhatsApp olduğunu artık herkes biliyor. Ancak, ülkelerin politik nedenlerinden dolayı ve pazardaki yerini almak isteyen şirketlerden dolayı WhatsApp'ın rakipleri de çıkmış durumda.

WeChat, Çin ülkesi tarafından en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Ayrıca birçok özelliği bulunan WeChat üzerinden ödemeler yapılabilir ve WhatsApp'la hemen hemen benzer iletişim araçlarına da sahiptir. Kimi yerde hatta WhatsApp'ın önüne geçmektedir.

Instagram

Tabii ki de en popüler iletişim uygulamalarının yazarken Instagram yazmasak olmazdı milyarlarca kullanıcının buluştuğu bu platformda en çok iletişimin sağlandı uygulamalar arasında yerini almaktadır.

Twitter

Anlık iletişim platformlarından biri olan Twitter tüm dünyada son dakika haberleri öğrenmek için kullanılmaktadır. Milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a aynı zamanda bir haber platformu olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz.

Discord

İngilizce öğrenmek isteyenden tutun oyun oynamak isteyene kadar birçok kişinin buluştuğu Discord platformu, en popüler iletişim uygulamaları arasında yerini almakta. Öyle ki birçok aktivitenin de sürdüğü Discord'da kimi insanlar sunumlar verirken kim insanlar seminerler yapabilmektedir.

Mail

İş ve okul hayatında en çok kullanılan iletişim araçlarından biri de mail'dir. Milyonlarca insan Hatta milyarlarca insan hayatında bir kez olsun eposta göndermiştir en popüler iletişim platformları olan mail aynı zamanda iki faktörlü kimlik doğrulama içinde kullanılmaktadır.

Bu içeriğimizde en popüler iletişim uygulamaları neler anlatmış olduk Sizler Bu listede hangi uygulamaların yer almasını isterdiniz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.