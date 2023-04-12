Vodafone Tarifeleri ve Fiyatları - 2023

Vodafone tarifeler konusunda çeşitlilik sunuyor. Bu sayede kullanıcılar ihtiyacına uygun tarifeyi tercih edebiliyor. Peki, tarifelerin fiyatları ne kadar?

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Vodafone tarifeler ve fiyatları, farklı bir pakete geçiş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Vodafone tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladık.

Vodafone'da kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çok sayıda tarife yer alıyor. Bu tarifelerin ücretleri ise içeriklerine göre farklılık gösteriyor. Peki, Vodafone tarife ücretleri ne kadar? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişebilir.

Vodafone Tarifeler ve Fiyatları

Tarife İsmi Tarife İçeriği Aylık Fiyatı
Genç Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi

25 GB internet

2000 dakika

250 SMS

YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 269 TL
Genç Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB Paketi

30 GB internet

3000 dakika

250 SMS

Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve WhatsApp sınırsız

 319 TL
Genç Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi

40 GB internet

3500 dakika

250 SMS

Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız

 389 TL
Genç Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 199 TL
Online Genc Süper Uyumlu 2023

3 GB internet

500 dakika

250 SMS

 105 TL
Online Genc Süper Uyumlu 2023

5 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 103 TL
Online Genc Süper Uyumlu 2023

13 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 181 TL
Online Genc Süper Uyumlu 2023

10 GB internet

500 dakika

10 SMS

 133 TL
Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)

3 GB internet

500 dakika

250 SMS

 105 TL
Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)

5 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 103 TL
Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)

13 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 181 TL
Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)

10 GB internet

1000 dakika

10 SMS

 139 TL
Yeni Genç Red Sosyal Sınırsız 30 GB

30 GB internet

3000 dakika

250 SMS

YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 279 TL
Yeni Genc Red Eğlence Sınırsız 40 GB

40 GB internet

3500 dakika

250 SMS

Netflix, Instagram, Prime Video, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 349 TL
Genc Red İletişim Sınırsız 20 GB

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

Instagram, TikTok ve PUBG Mobile sınırsız

 159 TL
Yeni Genc Red Video Sınırsız 25 GB

25 GB internet

2000 dakika

250 SMS

YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 229 TL
Genç Uyumlu Bol Dakika 2023 Paketi

1 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 100 TL
Kırmızı Fırsat 16 GB Paketi

16 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 139 TL
Kırmızı Fırsat 24 GB Paketi

24 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 169 TL
Kırmızı Fırsat 32 GB Paketi

32 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 199 TL
Online Süper Uyumlu 2023

3 GB internet

500 dakika

10 SMS

 100 TL
Online Süper Uyumlu 2023

5 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 103 TL
Online Süper Uyumlu 2023

13 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 181 TL
Online Süper Uyumlu 2023

10 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 144 TL
Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 199 TL
Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi

25 GB internet

2000 dakika

250 SMS

YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 269 TL
Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB Paketi

30 GB internet

3000 dakika

250 SMS

Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 319 TL
Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi

40 GB internet

3500 dakika

250 SMS

Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız

 389 TL
Yeni Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi

20 GB internet

1000 dakika

250 SMS

WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 159 TL
Yeni Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi

25 GB internet

2000 dakika

250 SMS

YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız

 229 TL
Yeni Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB

30 GB internet

3000 dakika

250 SMS

Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve WhatsApp sınırsız

 279 TL
Yeni Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi

40 GB internet

3500 dakika

250 SMS

Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız

 349 TL
Uyumlu Bol Dakika 2023 Paketi

1 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 100 TL

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Bu yazıda Vodafone tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladık. İster Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ister resmî web sitesinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek tarifenizi değiştirebilirsiniz.

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