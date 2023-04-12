Vodafone Tarifeleri ve Fiyatları - 2023
Vodafone tarifeler konusunda çeşitlilik sunuyor. Bu sayede kullanıcılar ihtiyacına uygun tarifeyi tercih edebiliyor. Peki, tarifelerin fiyatları ne kadar?
Vodafone tarifeler ve fiyatları, farklı bir pakete geçiş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Vodafone tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladık.
Vodafone'da kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çok sayıda tarife yer alıyor. Bu tarifelerin ücretleri ise içeriklerine göre farklılık gösteriyor. Peki, Vodafone tarife ücretleri ne kadar? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.
Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişebilir.
Vodafone Tarifeler ve Fiyatları
|Tarife İsmi
|Tarife İçeriği
|Aylık Fiyatı
|Genç Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi
|
25 GB internet
2000 dakika
250 SMS
YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|269 TL
|Genç Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB Paketi
|
30 GB internet
3000 dakika
250 SMS
Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve WhatsApp sınırsız
|319 TL
|Genç Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi
|
40 GB internet
3500 dakika
250 SMS
Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız
|389 TL
|Genç Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi
|
20 GB internet
1000 dakika
250 SMS
WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|199 TL
|Online Genc Süper Uyumlu 2023
|
3 GB internet
500 dakika
250 SMS
|105 TL
|Online Genc Süper Uyumlu 2023
|
5 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|103 TL
|Online Genc Süper Uyumlu 2023
|
13 GB internet
1500 dakika
250 SMS
|181 TL
|Online Genc Süper Uyumlu 2023
|
10 GB internet
500 dakika
10 SMS
|133 TL
|Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)
|
3 GB internet
500 dakika
250 SMS
|105 TL
|Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)
|
5 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|103 TL
|Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)
|
13 GB internet
1500 dakika
250 SMS
|181 TL
|Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel)
|
10 GB internet
1000 dakika
10 SMS
|139 TL
|Yeni Genç Red Sosyal Sınırsız 30 GB
|
30 GB internet
3000 dakika
250 SMS
YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|279 TL
|Yeni Genc Red Eğlence Sınırsız 40 GB
|
40 GB internet
3500 dakika
250 SMS
Netflix, Instagram, Prime Video, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|349 TL
|Genc Red İletişim Sınırsız 20 GB
|
20 GB internet
1000 dakika
250 SMS
Instagram, TikTok ve PUBG Mobile sınırsız
|159 TL
|Yeni Genc Red Video Sınırsız 25 GB
|
25 GB internet
2000 dakika
250 SMS
YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|229 TL
|Genç Uyumlu Bol Dakika 2023 Paketi
|
1 GB internet
1500 dakika
250 SMS
|100 TL
|Kırmızı Fırsat 16 GB Paketi
|
16 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|139 TL
|Kırmızı Fırsat 24 GB Paketi
|
24 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|169 TL
|Kırmızı Fırsat 32 GB Paketi
|
32 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|199 TL
|Online Süper Uyumlu 2023
|
3 GB internet
500 dakika
10 SMS
|100 TL
|Online Süper Uyumlu 2023
|
5 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|103 TL
|Online Süper Uyumlu 2023
|
13 GB internet
1500 dakika
250 SMS
|181 TL
|Online Süper Uyumlu 2023
|
10 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|144 TL
|Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi
|
20 GB internet
1000 dakika
250 SMS
WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|199 TL
|Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi
|
25 GB internet
2000 dakika
250 SMS
YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|269 TL
|Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB Paketi
|
30 GB internet
3000 dakika
250 SMS
Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|319 TL
|Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi
|
40 GB internet
3500 dakika
250 SMS
Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız
|389 TL
|Yeni Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi
|
20 GB internet
1000 dakika
250 SMS
WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|159 TL
|Yeni Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi
|
25 GB internet
2000 dakika
250 SMS
YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız
|229 TL
|Yeni Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB
|
30 GB internet
3000 dakika
250 SMS
Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve WhatsApp sınırsız
|279 TL
|Yeni Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi
|
40 GB internet
3500 dakika
250 SMS
Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız
|349 TL
|Uyumlu Bol Dakika 2023 Paketi
|
1 GB internet
1500 dakika
250 SMS
|100 TL
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Taahhüt Sorgulama Nasıl Yapılır?
Özellikle faturalı hat kullanıcıları bilir: operatörler ile aboneler arasında abonelerin seçeceği paketler için özel bir anlaşma yapılır.
Bu yazıda Vodafone tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladık. İster Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ister resmî web sitesinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek tarifenizi değiştirebilirsiniz.
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