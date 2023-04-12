Vodafone Tarifeleri ve Fiyatları - 2023

Vodafone tarifeler ve fiyatları, farklı bir pakete geçiş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Vodafone tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladık.

Vodafone'da kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çok sayıda tarife yer alıyor. Bu tarifelerin ücretleri ise içeriklerine göre farklılık gösteriyor. Peki, Vodafone tarife ücretleri ne kadar? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Not: Tabloda yer alan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişebilir.

Vodafone Tarifeler ve Fiyatları

Tarife İsmi Tarife İçeriği Aylık Fiyatı Genç Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi 25 GB internet 2000 dakika 250 SMS YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 269 TL Genç Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB Paketi 30 GB internet 3000 dakika 250 SMS Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve WhatsApp sınırsız 319 TL Genç Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi 40 GB internet 3500 dakika 250 SMS Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız 389 TL Genç Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 199 TL Online Genc Süper Uyumlu 2023 3 GB internet 500 dakika 250 SMS 105 TL Online Genc Süper Uyumlu 2023 5 GB internet 1000 dakika 250 SMS 103 TL Online Genc Süper Uyumlu 2023 13 GB internet 1500 dakika 250 SMS 181 TL Online Genc Süper Uyumlu 2023 10 GB internet 500 dakika 10 SMS 133 TL Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel) 3 GB internet 500 dakika 250 SMS 105 TL Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel) 5 GB internet 1000 dakika 250 SMS 103 TL Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel) 13 GB internet 1500 dakika 250 SMS 181 TL Online Genc Yeni Süper Uyumlu 2023 (Yeni Hatta Özel) 10 GB internet 1000 dakika 10 SMS 139 TL Yeni Genç Red Sosyal Sınırsız 30 GB 30 GB internet 3000 dakika 250 SMS YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 279 TL Yeni Genc Red Eğlence Sınırsız 40 GB 40 GB internet 3500 dakika 250 SMS Netflix, Instagram, Prime Video, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 349 TL Genc Red İletişim Sınırsız 20 GB 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS Instagram, TikTok ve PUBG Mobile sınırsız 159 TL Yeni Genc Red Video Sınırsız 25 GB 25 GB internet 2000 dakika 250 SMS YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 229 TL Genç Uyumlu Bol Dakika 2023 Paketi 1 GB internet 1500 dakika 250 SMS 100 TL Kırmızı Fırsat 16 GB Paketi 16 GB internet 1000 dakika 250 SMS 139 TL Kırmızı Fırsat 24 GB Paketi 24 GB internet 1000 dakika 250 SMS 169 TL Kırmızı Fırsat 32 GB Paketi 32 GB internet 1000 dakika 250 SMS 199 TL Online Süper Uyumlu 2023 3 GB internet 500 dakika 10 SMS 100 TL Online Süper Uyumlu 2023 5 GB internet 1000 dakika 250 SMS 103 TL Online Süper Uyumlu 2023 13 GB internet 1500 dakika 250 SMS 181 TL Online Süper Uyumlu 2023 10 GB internet 1000 dakika 250 SMS 144 TL Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 199 TL Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi 25 GB internet 2000 dakika 250 SMS YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 269 TL Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB Paketi 30 GB internet 3000 dakika 250 SMS Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 319 TL Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi 40 GB internet 3500 dakika 250 SMS Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız 389 TL Yeni Online Red İletişim Sınırsız 20 GB Paketi 20 GB internet 1000 dakika 250 SMS WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 159 TL Yeni Online Red Video Sınırsız 25 GB Paketi 25 GB internet 2000 dakika 250 SMS YouTube, Spotify, WhatsApp ve Facebook Messenger sınırsız 229 TL Yeni Online Red Sosyal Sınırsız 30 GB 30 GB internet 3000 dakika 250 SMS Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve WhatsApp sınırsız 279 TL Yeni Online Red Eğlence Sınırsız 40 GB Paketi 40 GB internet 3500 dakika 250 SMS Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Spotify ve Facebook Messenger sınırsız 349 TL Uyumlu Bol Dakika 2023 Paketi 1 GB internet 1500 dakika 250 SMS 100 TL

Bu yazıda Vodafone tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladık. İster Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ister resmî web sitesinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek tarifenizi değiştirebilirsiniz.