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SuperRam
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SuperRam

7.7.17.2017
SuperRam İndir Hemen İndir

4.99 MB
Editör Puanı: 4/5
4

10 Kullanıcı: 2.8/5

2.8
SuperRam Arayüzü
SuperRam
SuperRam
SuperRam
SuperRam
SuperRam

Bellek Performansı Arttırıcı

Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

SuperRam bilgisayarınızda bulunan bellekleri (RAM) izleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz profesyonel bir optimizasyon aracı. Donanımınıza hiçbir modifikasyon yapmadan bir çocuğun bile kolaylıkla kullanabileceği basit ve sade bir arayüz ile tüm ayarlamaları kolaylıkla yapabilceğiniz bu program diğer birçok bellek modifiye programlarından daha iyi performans sağlıyor.

Bilgisayarınızdaki RAM ne kadar çok olursa olsun, her zaman daha fazla RAM'e sahip olmak sistemi rahatlatır. SuperRam size bu gereksinimi donanımsal olarak vermesede, bilgisayarınızı hızlandıracak etki ve potansiyele sahip bir yazılım. Program fiziksel hafıza kullanımını takip ederken, her zaman daha hızlı işlem yapmanız için boş hafıza bölümünü belli bir seviyede tutmaya yarıyor. Bu işlem bazı durumlarda sistemi yavaşlatma riskinede sahip fakat bu optimizasyon işlemi yapılırken hiçbir işlemci yüklenmesi yaşanmıyor.

Basit ve kullanımı kolay arayüzü, boş hafızayı gösteren anlık takip özelliği ile kullanıcıya tek bir tıklama ile RAM'i boşaltma olanağı sağlayan SuperRam bilgisayarınızın en zorlandığı zamanlarda nefes almasını sağlıyor. RAM'e yatırım yapmadan önce bu programı da denemek hatta faydasını görürseniz, istediğiniz performansı daha ucuza elde etmekte sizin avantajınız.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
72 / 100,838
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
PGWARE

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