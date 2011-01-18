SuperRam7.7.17.2017
Bellek Performansı Arttırıcı
SuperRam bilgisayarınızda bulunan bellekleri (RAM) izleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz profesyonel bir optimizasyon aracı. Donanımınıza hiçbir modifikasyon yapmadan bir çocuğun bile kolaylıkla kullanabileceği basit ve sade bir arayüz ile tüm ayarlamaları kolaylıkla yapabilceğiniz bu program diğer birçok bellek modifiye programlarından daha iyi performans sağlıyor.
Bilgisayarınızdaki RAM ne kadar çok olursa olsun, her zaman daha fazla RAM'e sahip olmak sistemi rahatlatır. SuperRam size bu gereksinimi donanımsal olarak vermesede, bilgisayarınızı hızlandıracak etki ve potansiyele sahip bir yazılım. Program fiziksel hafıza kullanımını takip ederken, her zaman daha hızlı işlem yapmanız için boş hafıza bölümünü belli bir seviyede tutmaya yarıyor. Bu işlem bazı durumlarda sistemi yavaşlatma riskinede sahip fakat bu optimizasyon işlemi yapılırken hiçbir işlemci yüklenmesi yaşanmıyor.
Basit ve kullanımı kolay arayüzü, boş hafızayı gösteren anlık takip özelliği ile kullanıcıya tek bir tıklama ile RAM'i boşaltma olanağı sağlayan SuperRam bilgisayarınızın en zorlandığı zamanlarda nefes almasını sağlıyor. RAM'e yatırım yapmadan önce bu programı da denemek hatta faydasını görürseniz, istediğiniz performansı daha ucuza elde etmekte sizin avantajınız.
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5- SuperRam 6.4.13.2015 için MEMO dedi ki;
Çok güzel bir program çok teşekürler Tamindir.Artı Yönleri: Ram ı performansı yükseltiyor Eksi Yönleri: Hiçbirşey
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SuperRam için BARIŞ dedi ki;
Tablette yarıyomu
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SuperRam 6.4.21.2014 için umut can dedi ki;
deniyorum şuan bakıcaz artık inşallah olur ne diyelim
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SuperRam 6.4.21.2014 için orhan04 dedi ki;
bilgisayarım 256 mb 1gb yapmak için ne yapimm
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Cevap yazan: Maj0rSkullgit bi mağazaya paranla al :D4 Şubat 2015 Çarşamba - 09:02:20 - Şikayet Et
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1- SuperRam 6.7.8.2013 için MEHMET dedi ki;
abicim kısacası kazık uzatmaya gerek yok boşuna almayınArtı Yönleri: hiçbirşey Eksi Yönleri: saysam bitmez
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 72 / 100,838
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- PGWARE
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